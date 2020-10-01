https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067160.html

Денис Проценко: заболеваемость COVID растет из-за объятий и рукопожатий

О том, почему происходит рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве, сколько пациентов находятся в тяжелом состоянии в больнице в Коммунарке и когда... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:30

2020-10-01T18:30

2020-10-01T18:31

россия

денис проценко

коронавирус в россии

интервью

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<em>О том, почему происходит рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве, сколько пациентов находятся в тяжелом состоянии в больнице в Коммунарке и когда вакцинация поможет справиться с болезнью, в интервью РИА Новости рассказал главный врач городской клинической больницы №40 в Москве <a href="https://ria.ru/person_denis-protsenko" target="_blank">Денис Проценко</a>. Беседовала Ольга Овчинникова.</em><strong>— Как вы сейчас оцениваете ситуацию с COVID-19? Выросла ли нагрузка на больницу? </strong>— Очевидно, что она выросла. Мы видим увеличение числа госпитализаций, мы видим, что город опять разворачивает дополнительные койки. Все это говорит о том, что число заболевших <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусом</a> увеличивается.<strong>— Много ли пациентов на ИВЛ? Есть ли тяжелые? </strong>— Любой пациент на ИВЛ тяжелый, да и не на ИВЛ пациента, который требует дополнительного кислорода, тоже оцениваем как тяжелого, поэтому их достаточно много. В нашем стационаре сейчас в отделении реанимации 89 пациентов, 37 из них — на инвазивно-искусственной вентиляции легких, остальные — либо на кислороде высокопоточном, либо на неинвазивной масочной вентиляции. У нас за сутки поступило 126 человек, это достаточно много. <strong>— Каков средний возраст тех, кто на ИВЛ?</strong>— Понимаете, это же не популяционное исследование, чтобы говорить о среднем возрасте. Но преобладает число пациентов старшей возрастной группы. Мы не ведем мониторинг средним возрастом, мы, скорее, пациентов разбиваем на группу молодых, группу пациентов старше 60 лет и так далее. Поэтому сейчас из 37 человек у нас 28 — это лица старше 60 лет. <strong>— Связан ли рост заболеваемости с несоблюдением правил безопасности? Как защититься от коронавируса?</strong>— Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования. Опять же вернулись дети в школу, началась работа не на удаленке. Все это привело к тому, что число жителей города, которые общаются в больших коллективах с невысоким комплаенсом ношения масок (возросло). Это то, о чем я говорил — социальная дистанция. Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали.<strong>— Научились ли лечить врачи за это время коронавирус, повысилась ли их компетенция? </strong>— Да, безусловно. И компетенция повысилась, и мы начали прогнозировать, и просчитали сейчас факторы риска тяжелого течения. Конечно, в этом плане сейчас у нас понимания больше: кого надо госпитализировать, кого не надо госпитализировать и можно лечить амбулаторно. <strong>— Много ли пациентов с пневмонией среди тех, кто поступает?</strong>— Как правило, это пациенты с изменениями на КТ, которые можно трактовать как вирусные пневмонии.<strong>— Какая сейчас ситуация в городе прямо сейчас?</strong>— На графике госпитализаций у нас в больнице это выглядит именно как рост числа госпитализированных. Очень надеемся, что вакцинация — это один из инструментов, который нам позволит справиться. Вакцинация и иммунизация. Иммунизация может быть как вследствие вакцинации, так и вследствие болезни. <strong>— Через какое время может помочь вакцинация избавиться от коронавируса?</strong>— Когда закончится пострегистрационное исследование вакцины и начнется массовая вакцинация.

https://ria.ru/20201001/sobyanin-1578065481.html

https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577988023.html

https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577984849.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис проценко, коронавирус в россии, интервью