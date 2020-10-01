https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578066810.html

Собянин рассказал о ситуации с койками для больных коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве достаточно коечного фонда для больных коронавирусом. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:55

2020-10-01T17:55

2020-10-01T19:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972206_0:225:2840:1823_1400x0_80_0_0_0598efec9173d87e4a41f6e7913922d6.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил, что в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> достаточно коечного фонда для больных коронавирусом."В настоящее время у нас достаточно коечного фонда, и мы каждый день из резерва выводим дополнительные блоки. Не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под COVID и были в горячем резерве", - сказал он в интервью телеканалу "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Мэр столицы добавил, что у Москвы есть большой резерв, связанный с мобильными госпиталями, поэтому запас коечного фонда достаточный.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество