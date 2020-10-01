Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578066810.html
Собянин рассказал о ситуации с койками для больных коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве достаточно коечного фонда для больных коронавирусом. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:55
2020-10-01T19:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972206_0:225:2840:1823_1400x0_80_0_0_0598efec9173d87e4a41f6e7913922d6.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил, что в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> достаточно коечного фонда для больных коронавирусом."В настоящее время у нас достаточно коечного фонда, и мы каждый день из резерва выводим дополнительные блоки. Не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под COVID и были в горячем резерве", - сказал он в интервью телеканалу "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Мэр столицы добавил, что у Москвы есть большой резерв, связанный с мобильными госпиталями, поэтому запас коечного фонда достаточный.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972206_55:0:2786:2048_1400x0_80_0_0_fe4c2a930bd04db1cc101dc72e9694d6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о ситуации с койками для больных коронавирусом в Москве

17:55 01.10.2020 (обновлено: 19:55 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкВ палате интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
В палате интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве достаточно коечного фонда для больных коронавирусом.
"В настоящее время у нас достаточно коечного фонда, и мы каждый день из резерва выводим дополнительные блоки. Не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под COVID и были в горячем резерве", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр столицы добавил, что у Москвы есть большой резерв, связанный с мобильными госпиталями, поэтому запас коечного фонда достаточный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния