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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578065058.html
Собянин объяснил, почему в Москве нет второй волны коронавируса
Второй волны коронавируса в Москве нет, поскольку вторая волна - это второе заболевание тех, кто уже перенес болезнь, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:34
2020-10-01T17:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Второй волны коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> нет, поскольку вторая волна - это второе заболевание тех, кто уже перенес болезнь, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели", - заявил Собянин в интервью каналу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин объяснил, почему в Москве нет второй волны коронавируса

17:34 01.10.2020 (обновлено: 17:45 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Второй волны коронавируса в Москве нет, поскольку вторая волна - это второе заболевание тех, кто уже перенес болезнь, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели", - заявил Собянин в интервью каналу "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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