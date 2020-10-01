https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578050652.html
Ученые сравнили смертность от коронавируса с "испанкой"
Ученые сравнили смертоносность SARS-CoV-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918-1920 годов. Соответствующее исследование опубликовано на РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:27
2020-10-01T14:27
2020-10-01T15:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
нью-йорк (город)
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Ученые сравнили смертоносность SARS-CoV-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918-1920 годов. Соответствующее исследование опубликовано на портале <a href="https://jamanetwork.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Jama Network</a>.Американские специалисты под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сопоставили показатели избыточной смертности в Нью-Йорке за два худших месяца в течение обеих пандемий. Так, на пике пандемии испанского гриппа на 100 тысяч человек в Нью-Йорке приходилось 287 смертей, а во время вспышки COVID-19 в марте и апреле 2020 года в городе было зафиксировано 202 случая смерти на сто тысяч человек.Далее ученые сравнили цифры ежемесячного уровня смертности за три года, предшествующие пандемиям, и обнаружили, что сто лет назад на каждую сотню тысяч жителей приходилось около ста умерших в месяц, что превышает современные показатели вдвое. Проведенные вычисления позволили специалистам прийти к выводу, что испанский грипп увеличил смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре."При недостаточных мерах инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года", — заявили авторы исследования.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Вячеслав Тарасов
И где теперь все умники, которые сравнивают коронавирус с обычной простудой?
36
vitusbering2000
самое печальное в подобных сообщениях, это то, что обычно осторожные и аккуратные ученые купились на плюшки. доктор Фауст, который еще в марте первый впал в истерику "и как один, умрем" (и не выходит из нее до сих пор), умалчивает, что после объявления пандемии врачи и госпитали стали получать гораздо больше при указании в диагнозе Covid19. Он также не касается проблемы смертности, вызванной неправильным лечением, в частности - аппаратами вентиляции легких. Он совершенно не заметил статистики Швеции, обошедшейся без карантина. Все, что этот дядечка делает - это еженедельно публикует панические статьи и озабоченно кивает в теленовостях. Разумеется, демократ.
32
5
нью-йорк (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, нью-йорк (город)
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Ученые сравнили смертоносность SARS-CoV-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918-1920 годов. Соответствующее исследование опубликовано на портале Jama Network
.
Американские специалисты под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сопоставили показатели избыточной смертности в Нью-Йорке за два худших месяца в течение обеих пандемий. Так, на пике пандемии испанского гриппа на 100 тысяч человек в Нью-Йорке приходилось 287 смертей, а во время вспышки COVID-19 в марте и апреле 2020 года в городе было зафиксировано 202 случая смерти на сто тысяч человек.
Далее ученые сравнили цифры ежемесячного уровня смертности за три года, предшествующие пандемиям, и обнаружили, что сто лет назад на каждую сотню тысяч жителей приходилось около ста умерших в месяц, что превышает современные показатели вдвое. Проведенные вычисления позволили специалистам прийти к выводу, что испанский грипп увеличил смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре.
"При недостаточных мерах инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года", — заявили авторы исследования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.