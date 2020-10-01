https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578048294.html
В Подмосковье не будут закрывать детсады, кружки и секции
Детские сады, а также учреждения дополнительного образования в Подмосковье продолжат работу в штатном режиме, их не будут закрывать из-за пандемии, заявила... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:48
2020-10-01T13:48
2020-10-01T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
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красногорск
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общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Детские сады, а также учреждения дополнительного образования в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> продолжат работу в штатном режиме, их не будут закрывать из-за пандемии, заявила министр образования региона Ирина Каклюгина."Что касается дополнительного образования – кружков и секций, то они как работали раньше, так и будут работать. ... Все кружки и секции у нас планово продолжают работу, единственное, я хотела бы обратиться к педагогам и детям: соблюдать все меры безопасности по коронавирусу. Детские сады тоже продолжат работу", - сказала Каклюгина на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорске</a>.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в связи с ситуацией с коронавирусом установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно. На этот же период приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций столицы. Детские сады в Москве в октябре продолжат работать по обычному графику.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948489.html
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красногорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, красногорск, московская область (подмосковье), общество