https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578041998.html

Вирусолог прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в России

Говорить о пике заболеваемости коронавирусом в России пока ещё рано, скорее всего, в октябре показатели будут расти, сообщил РИА Новости доктор медицинских... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:13

2020-10-01T12:13

2020-10-01T12:13

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578001641_0:0:2957:1663_1400x0_80_0_0_52e6c52752912be2c5208ed866f3d6e6.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Говорить о пике заболеваемости коронавирусом в России пока ещё рано, скорее всего, в октябре показатели будут расти, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>, выразив надежду, что до пиковых майских значений ситуация не дойдет.Вице-премьер РФ <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяна Голикова</a> ранее назвала 11 мая пиком по заболеваемости коронавирусом в России, тогда было выявлено 11 656 новых случаев.Он уточнил, что когда начнется снижение заболеваемости, предсказать очень сложно, все зависит от самих людей, от того носят ли они маски, соблюдают ли социальную дистанцию, моют ли руки, перешли ли по возможности на удалённую работу."Надеюсь, что к майским показателям мы не вернемся, но все будет зависеть от отношения населения, сейчас отношение к мерам профилактики очень пренебрежительное",- пояснил Альтштейн.Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 8 945 – до 1 185 231.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова