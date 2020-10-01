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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578033490.html
Найдено натуральное средство от коронавируса
Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Advanced... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:46
2020-10-01T09:57
китай
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095" target="_blank" rel="nofollow noopener">Advanced Materials </a>.Международная группа исследователей США и Китая провела ряд экспериментов, в ходе которых выяснила, что антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям.В частности, каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие. Также фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением COVID-19. Кроме того, антиоксидант помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.Как указывают ученые, преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/zdorove-1578030358.html
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РИА Новости
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китай, сша, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Найдено натуральное средство от коронавируса

09:46 01.10.2020 (обновлено: 09:57 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Advanced Materials .
Международная группа исследователей США и Китая провела ряд экспериментов, в ходе которых выяснила, что антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям.
В частности, каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие. Также фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением COVID-19. Кроме того, антиоксидант помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.
Как указывают ученые, преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мужчина в городской поликлинике No 209 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
07:36
Вирусолог объяснил, что категорически нельзя делать при коронавирусе
 
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Распространение нового коронавирусаКитайСШАКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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