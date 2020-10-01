https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578033490.html

Найдено натуральное средство от коронавируса

Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Advanced... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:46

2020-10-01T09:46

2020-10-01T09:57

китай

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095" target="_blank" rel="nofollow noopener">Advanced Materials </a>.Международная группа исследователей США и Китая провела ряд экспериментов, в ходе которых выяснила, что антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям.В частности, каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие. Также фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением COVID-19. Кроме того, антиоксидант помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.Как указывают ученые, преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/zdorove-1578030358.html

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китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, коронавирус covid-19, здоровье - общество