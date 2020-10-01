https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578033490.html
Найдено натуральное средство от коронавируса
Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Advanced... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:46
2020-10-01T09:46
2020-10-01T09:57
китай
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199203_0:138:3151:1910_1400x0_80_0_0_378538826727545743a69099d80381e9.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095" target="_blank" rel="nofollow noopener">Advanced Materials </a>.Международная группа исследователей США и Китая провела ряд экспериментов, в ходе которых выяснила, что антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям.В частности, каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие. Также фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением COVID-19. Кроме того, антиоксидант помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.Как указывают ученые, преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/zdorove-1578030358.html
2
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Advanced Materials
.
Международная группа исследователей США и Китая провела ряд экспериментов, в ходе которых выяснила, что антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям.
В частности, каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие. Также фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением COVID-19. Кроме того, антиоксидант помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.
Как указывают ученые, преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.