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https://ria.ru/20201001/korchevnikov-1578057446.html
Корчевников признался в потере слуха
Телеведущий Борис Корчевников признался в эфире канала "Россия 1" , что стал плохо слышать. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:59
2020-10-01T16:02
борис корчевников
здоровье
игорь крутой
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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank">Борис Корчевников</a> признался в эфире канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank">"Россия 1"</a> , что стал плохо слышать.Гостем программы был композитор Игорь Крутой. Он решил рассказать про один случай, который произошел во время его поездки с певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Крутой предупредил, что не может сделать этого, не используя нецензурные выражения. В 2015 году телеведущему удалили доброкачественную опухоль мозга. В августе СМИ сообщили об ухудшении его состояния. Присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у Корчевникова были сложности в работе из-за проблем со слухом.
https://ria.ru/20200925/korchevnikov-1577743275.html
Желаю Борису выздоравления! Он очень добрый и светлый человек№
27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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борис корчевников, здоровье, игорь крутой

Корчевников признался в потере слуха

15:59 01.10.2020 (обновлено: 16:02 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников признался в эфире канала "Россия 1" , что стал плохо слышать.
Гостем программы был композитор Игорь Крутой. Он решил рассказать про один случай, который произошел во время его поездки с певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым в США. Крутой предупредил, что не может сделать этого, не используя нецензурные выражения.

"А я плохо слышу все равно", — в шутливой форме ответил ему Корчевников.

В 2015 году телеведущему удалили доброкачественную опухоль мозга. В августе СМИ сообщили об ухудшении его состояния. Присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у Корчевникова были сложности в работе из-за проблем со слухом.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Борис КорчевниковЗдоровьеИгорь Крутой
 
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