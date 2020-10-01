https://ria.ru/20201001/korchevnikov-1578057446.html

Корчевников признался в потере слуха

Телеведущий Борис Корчевников признался в эфире канала "Россия 1" , что стал плохо слышать. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:59

2020-10-01T15:59

2020-10-01T16:02

борис корчевников

здоровье

игорь крутой

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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank">Борис Корчевников</a> признался в эфире канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank">"Россия 1"</a> , что стал плохо слышать.Гостем программы был композитор Игорь Крутой. Он решил рассказать про один случай, который произошел во время его поездки с певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Крутой предупредил, что не может сделать этого, не используя нецензурные выражения. В 2015 году телеведущему удалили доброкачественную опухоль мозга. В августе СМИ сообщили об ухудшении его состояния. Присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у Корчевникова были сложности в работе из-за проблем со слухом.

https://ria.ru/20200925/korchevnikov-1577743275.html

teplotechnic74 Желаю Борису выздоравления! Он очень добрый и светлый человек№ 27

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис корчевников, здоровье, игорь крутой