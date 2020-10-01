https://ria.ru/20201001/konkina-1578080234.html

Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина

Журналисты выяснили хронологию событий в день смерти дочери актера Владимира Конкина Софии. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T23:05

2020-10-01T23:05

2020-10-01T23:05

владимир конкин

москва

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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Журналисты выяснили хронологию событий в день смерти дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии. Как сообщает "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">МК</a>", 22 сентября у женщины был выходной. Она провела несколько телефонных разговоров с банками по просроченным кредитам. Затем созванивалась с классным руководителем дочери, которая сообщила, что у девочки пропал мобильный телефон. После этого София поехала на станцию метро "Тушинская" в магазин для пловцов, чтобы купить для дочери нарукавники. В 19:17 у нее состоялся еще один телефонный разговор с дочерью, которая сообщила, что ей вернули гаджет. Школьница не заметила ничего странного во время разговора с матерью.В тот же вечер София общалась еще с несколькими людьми, включая и абонента из <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>. Ближе к 21:00 она поехала домой.Здесь начинаются нестыковки. Дочь Софии утверждает, что сожитель ее матери ушел из дома в 20:30, незадолго до прихода женщины. Сам мужчина рассказал, что он был дома и видел, как его девушка собирается в бассейн и берет бутылку вина из холодильника. В 22:00 София уезжает в фитнес-центр, а ее жених – по делам в 23:00. Последний раз она переписывается с дочерью в 22:10. По информации газеты, в момент трагедии в бассейне находились трое мужчин. Они рассказали, что девушке стало плохо, когда она плавала. Один из них вытащил Софию и оказал первую помощь. Скорая приехала в 23:33, а в 23:40 врачи стали проводить реанимационные мероприятия. Медики рассказали, что легкие девушки были заполнены водой и рвотными массами, что и привело к ее смерти.Конкину госпитализировали 22 сентября из фитнес-центра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. Врачи не смогли ее спасти. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Адвокат семьи полагает, что женщину могли убить.

https://ria.ru/20201001/konkina-1578063491.html

https://ria.ru/20200930/konkina-1578005204.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, москва