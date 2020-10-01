https://ria.ru/20201001/konkina-1578059989.html
Адвокат семьи Конкиных прокомментировала видео с дочерью актера
Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:34
2020-10-01T16:34
2020-10-01T16:36
владимир конкин
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578003760_1:0:549:308_1400x0_80_0_0_a46fd72789aa7f9d9369a5dc9eb91e54.png
<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до трагедии в фитнес-центре.По словам Нитченко, девушка на видео действительно похожа на Софию, но подтвердить эту информацию должны следователи. Юрист отметила, что даже если запись подлинна, она не объясняет наличие в крови и моче дочери актера трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного."Девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не три промилле в крови", — сказала адвокат в комментарии телеканалу <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ.</a>Она добавила, что при себе у погибшей не было таблеток, лишь бутылка минеральной воды.Ранее СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой София Конкина покупает в магазине бутылку вина.Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в Москве. Медикам не удалось ее спасти, по предварительным данным, причиной гибели стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/konkina-1578010752.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578003760_118:0:529:308_1400x0_80_0_0_6868237e99c1eca54ccacb2822205a5e.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир конкин, москва, происшествия
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до трагедии в фитнес-центре.
По словам Нитченко, девушка на видео действительно похожа на Софию, но подтвердить эту информацию должны следователи. Юрист отметила, что даже если запись подлинна, она не объясняет наличие в крови и моче дочери актера трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного.
"Девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не три промилле в крови", — сказала адвокат в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
Она добавила, что при себе у погибшей не было таблеток, лишь бутылка минеральной воды.
Ранее СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой София Конкина покупает в магазине бутылку вина.
Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в Москве. Медикам не удалось ее спасти, по предварительным данным, причиной гибели стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".