https://ria.ru/20201001/konkina-1578059989.html

Адвокат семьи Конкиных прокомментировала видео с дочерью актера

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:34

2020-10-01T16:34

2020-10-01T16:36

владимир конкин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до трагедии в фитнес-центре.По словам Нитченко, девушка на видео действительно похожа на Софию, но подтвердить эту информацию должны следователи. Юрист отметила, что даже если запись подлинна, она не объясняет наличие в крови и моче дочери актера трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного."Девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не три промилле в крови", — сказала адвокат в комментарии телеканалу <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ.</a>Она добавила, что при себе у погибшей не было таблеток, лишь бутылка минеральной воды.Ранее СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой София Конкина покупает в магазине бутылку вина.Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в Москве. Медикам не удалось ее спасти, по предварительным данным, причиной гибели стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/konkina-1578010752.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, москва, происшествия