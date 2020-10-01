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Адвокат семьи Конкиных прокомментировала видео с дочерью актера
Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:34
2020-10-01T16:36
владимир конкин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до трагедии в фитнес-центре.По словам Нитченко, девушка на видео действительно похожа на Софию, но подтвердить эту информацию должны следователи. Юрист отметила, что даже если запись подлинна, она не объясняет наличие в крови и моче дочери актера трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного."Девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не три промилле в крови", — сказала адвокат в комментарии телеканалу <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ.</a>Она добавила, что при себе у погибшей не было таблеток, лишь бутылка минеральной воды.Ранее СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой София Конкина покупает в магазине бутылку вина.Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в Москве. Медикам не удалось ее спасти, по предварительным данным, причиной гибели стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/konkina-1578010752.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владимир конкин, москва, происшествия

Адвокат семьи Конкиных прокомментировала видео с дочерью актера

16:34 01.10.2020 (обновлено: 16:36 01.10.2020)
 
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до трагедии в фитнес-центре.
По словам Нитченко, девушка на видео действительно похожа на Софию, но подтвердить эту информацию должны следователи. Юрист отметила, что даже если запись подлинна, она не объясняет наличие в крови и моче дочери актера трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного.
"Девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не три промилле в крови", — сказала адвокат в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
Она добавила, что при себе у погибшей не было таблеток, лишь бутылка минеральной воды.
Ранее СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой София Конкина покупает в магазине бутылку вина.
Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в Москве. Медикам не удалось ее спасти, по предварительным данным, причиной гибели стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
София Конкина - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 16:35
У сожителя погибшей дочери Конкина нашли миллионный долг, пишут СМИ
 
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Владимир КонкинМоскваПроисшествия
 
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