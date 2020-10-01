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В Коми задержали водителя, подозреваемого в наезде на подростков
Водитель автомобиля Volkswagen Polo, подозреваемый в наезде на группу подростков в поселке Воргашор в Коми, задержан, сообщает пресс-служба управления СК по... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:46
2020-10-01T16:46
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Водитель автомобиля Volkswagen Polo, подозреваемый в наезде на группу подростков в поселке Воргашор в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi/" target="_blank">Коми</a>, задержан, сообщает пресс-служба управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по республике.Ранее стало известно, что 18-летний водитель Volkswagen Polo сбил группу подростков в поселке Воргашор в Республике Коми. В результате 16-летняя и 15-летняя девочки скончались, еще двое остаются в больнице."Водитель задержан. По результатам проведенного медицинского освидетельствования установлено, что в момент происшествия молодой человек был трезв. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, с учетом обстоятельств ДТП действия подозреваемого будут переквалифицированы на часть 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
https://ria.ru/20200928/gruzovik-1577862610.html
республика коми
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РИА Новости
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республика коми, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Коми задержали водителя, подозреваемого в наезде на подростков

16:46 01.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, подозреваемый в наезде на группу подростков в поселке Воргашор в Коми, задержан, сообщает пресс-служба управления СК по республике.
Ранее стало известно, что 18-летний водитель Volkswagen Polo сбил группу подростков в поселке Воргашор в Республике Коми. В результате 16-летняя и 15-летняя девочки скончались, еще двое остаются в больнице.
"Водитель задержан. По результатам проведенного медицинского освидетельствования установлено, что в момент происшествия молодой человек был трезв. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, с учетом обстоятельств ДТП действия подозреваемого будут переквалифицированы на часть 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
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Республика КомиСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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