https://ria.ru/20201001/komi-1578061064.html
В Коми задержали водителя, подозреваемого в наезде на подростков
Водитель автомобиля Volkswagen Polo, подозреваемый в наезде на группу подростков в поселке Воргашор в Коми, задержан, сообщает пресс-служба управления СК по... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:46
2020-10-01T16:46
2020-10-01T16:46
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Водитель автомобиля Volkswagen Polo, подозреваемый в наезде на группу подростков в поселке Воргашор в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi/" target="_blank">Коми</a>, задержан, сообщает пресс-служба управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по республике.Ранее стало известно, что 18-летний водитель Volkswagen Polo сбил группу подростков в поселке Воргашор в Республике Коми. В результате 16-летняя и 15-летняя девочки скончались, еще двое остаются в больнице."Водитель задержан. По результатам проведенного медицинского освидетельствования установлено, что в момент происшествия молодой человек был трезв. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, с учетом обстоятельств ДТП действия подозреваемого будут переквалифицированы на часть 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
https://ria.ru/20200928/gruzovik-1577862610.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, следственный комитет россии (ск рф), происшествия