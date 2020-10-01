https://ria.ru/20201001/komi-1578035679.html

В Коми 18-летний водитель сбил подростков, одна девушка погибла

Восемнадцатилетний водитель на автомобиле Volkswagen Polo сбил группу подростков в Коми, одна девочка скончалась, еще трое пострадали, сообщает региональное... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:38

2020-10-01T10:38

2020-10-01T11:05

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. </strong>Восемнадцатилетний водитель на автомобиле <a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Polo/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Polo</a> сбил группу подростков в Коми, одна девочка скончалась, еще трое пострадали, сообщает региональное СУСК РФ."В вечернее время 30 сентября в поселке Воргашор 18-летний водитель, управляя автомашиной Volkswagen Polo, совершил наезд на группу подростков. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась 16-летняя девушка, еще трое девушек в возрасте 15-16 лет получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.По факту ДТП следователи совместно с сотрудниками ГИБДД проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.Отмечается, что следственным управлением инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту ДТП в производство следователей <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.

https://ria.ru/20200930/dtp-1578018889.html

https://ria.ru/20200929/rebenok-1577923334.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия