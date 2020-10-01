Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/komi-1578035679.html
В Коми 18-летний водитель сбил подростков, одна девушка погибла
Восемнадцатилетний водитель на автомобиле Volkswagen Polo сбил группу подростков в Коми, одна девочка скончалась, еще трое пострадали, сообщает региональное... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:38
2020-10-01T11:05
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578037417_0:35:1100:653_1400x0_80_0_0_f0e7614a1cda3b61d582f57a6794a396.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. </strong>Восемнадцатилетний водитель на автомобиле <a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Polo/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Polo</a> сбил группу подростков в Коми, одна девочка скончалась, еще трое пострадали, сообщает региональное СУСК РФ."В вечернее время 30 сентября в поселке Воргашор 18-летний водитель, управляя автомашиной Volkswagen Polo, совершил наезд на группу подростков. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась 16-летняя девушка, еще трое девушек в возрасте 15-16 лет получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.По факту ДТП следователи совместно с сотрудниками ГИБДД проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.Отмечается, что следственным управлением инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту ДТП в производство следователей <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.
https://ria.ru/20200930/dtp-1578018889.html
https://ria.ru/20200929/rebenok-1577923334.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578037417_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_8e45f6a833bdf190d55a650d44e862b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Коми 18-летний водитель сбил подростков, одна девушка погибла

10:38 01.10.2020 (обновлено: 11:05 01.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС по Республике КомиНа месте ДТП в поселке Воргашор, Республика Коми
На месте ДТП в поселке Воргашор, Республика Коми - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : ГУ МЧС по Республике Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Восемнадцатилетний водитель на автомобиле Volkswagen Polo сбил группу подростков в Коми, одна девочка скончалась, еще трое пострадали, сообщает региональное СУСК РФ.
"В вечернее время 30 сентября в поселке Воргашор 18-летний водитель, управляя автомашиной Volkswagen Polo, совершил наезд на группу подростков. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась 16-летняя девушка, еще трое девушек в возрасте 15-16 лет получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 18:35
Житель Ингушетии сбил насмерть трехлетнюю дочь
По факту ДТП следователи совместно с сотрудниками ГИБДД проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.
Отмечается, что следственным управлением инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту ДТП в производство следователей СК.
ДТП в Салехарде ул. Зои Космодемьянской - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 09:04
На Ямале пьяный водитель сбил коляску с ребенком
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния