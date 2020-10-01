https://ria.ru/20201001/kofe-1578035538.html

Ученые объяснили, почему нельзя начинать день с кофе

Ученые из Университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление кофе натощак может нарушить контроль за уровнем сахара в крови. Результаты исследования... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:35

2020-10-01T10:35

2020-10-01T12:28

кофе

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Ученые из Университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление кофе натощак может нарушить контроль за уровнем сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/glucose-control-upon-waking-is-unaffected-by-hourly-sleep-fragmentation-during-the-night-but-is-impaired-by-morning-caffeinated-coffee/398A3EDA8C30EC89ADBB4C74C8E244B0" target="_blank" rel="nofollow noopener">British Journal of Nutrition</a>.Во время эксперимента одной группе добровольцев предлагалось выпить сразу после пробуждения сладкий напиток, равный по содержанию калорий типичному завтраку. Участники второй группы сначала выпивали крепкий черный кофе, и только спустя полчаса им давали сахаросодержащий напиток.После этого у испытуемых брали образцы крови, чтобы проверить уровень глюкозы.Выяснилось, что употребление кофе перед завтраком увеличивало сахар в крови на 50 процентов. По мнению ученых, в долгосрочной перспективе такие скачки этого показателя могут привести к нарушению толерантности организма к глюкозе, что, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета второго типа.Авторы исследования отмечают, что полностью отказываться от утреннего кофе не стоит — достаточно перед его употреблением плотно позавтракать.

https://ria.ru/20200924/produkt-1577697495.html

https://ria.ru/20200912/kofe-1577123148.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, здоровье, общество