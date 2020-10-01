https://ria.ru/20201001/kliniki-1578073817.html
Клиники Сеченовского университета возобновили прием пациентов с COVID-19
Две клиники Сеченовского университета возобновляют прием пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба университета. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:27
2020-10-01T19:27
2020-10-01T19:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
первый мгму имени сеченова
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Две клиники Сеченовского университета возобновляют прием пациентов с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекцией, сообщила пресс-служба университета."С 1 октября 2020 года две клиники Сеченовского университета возобновляют прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Согласно приказу министерства здравоохранения РФ в университетских клинических больницах № 3 (клиника профболезней имени Е. М. Тареева) и № 4 развернуто 550 коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19",- говорится в сообщении.Все клиники укомплектованы необходимым оборудованием – обеспечены аппаратами ИВЛ, кислородными станциями, томографами, средствами индивидуальной защиты, респираторами и лекарственными препаратами, уточнили в пресс-службе."Сеченовский университет оказывает всестороннюю поддержку государству по борьбе с коронавирусной инфекцией. Напомним, что с первых дней пандемии в марте 2020 года университет оперативно откликнулся на необходимость перепрофилирования клиник и был готов к приему пациентов. На базе клинического центра вуза был развернут коронавирусный стационар на 2000 коек, он стал одним из крупнейших и технологически оснащенных в системе борьбы с новой инфекцией",- отметили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/kovid-1578070562.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, первый мгму имени сеченова, общество
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Две клиники Сеченовского университета возобновляют прием пациентов с коронавирусной
инфекцией, сообщила пресс-служба университета.
"С 1 октября 2020 года две клиники Сеченовского университета возобновляют прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Согласно приказу министерства здравоохранения РФ в университетских клинических больницах № 3 (клиника профболезней имени Е. М. Тареева) и № 4 развернуто 550 коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19",- говорится в сообщении.
Все клиники укомплектованы необходимым оборудованием – обеспечены аппаратами ИВЛ, кислородными станциями, томографами, средствами индивидуальной защиты, респираторами и лекарственными препаратами, уточнили в пресс-службе.
"Сеченовский университет оказывает всестороннюю поддержку государству по борьбе с коронавирусной инфекцией. Напомним, что с первых дней пандемии в марте 2020 года университет оперативно откликнулся на необходимость перепрофилирования клиник и был готов к приему пациентов. На базе клинического центра вуза был развернут коронавирусный стационар на 2000 коек, он стал одним из крупнейших и технологически оснащенных в системе борьбы с новой инфекцией",- отметили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.