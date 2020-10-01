https://ria.ru/20201001/kikabidze-1578064284.html

Партия Саакашвили выдвинула Вахтанга Кикабидзе в парламентарии

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" представила в центральную избирательную комиссию партийный список к парламентским выборам, в котором первое... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:28

2020-10-01T17:28

2020-10-01T17:33

вахтанг кикабидзе

михаил саакашвили

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Оппозиционная партия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinoe_nacionalnoe_dvizhenie/" target="_blank" data-auto="true">Единое национальное движение</a>" представила в центральную избирательную комиссию партийный список к парламентским выборам, в котором первое место занимает известный грузинский и советский актер и певец <a href="http://ria.ru/person_Vakhtang_Kikabidze/" target="_blank" data-auto="true">Вахтанг Кикабидзе</a>, заявила член партии Тина Бокучава."Мы представили в ЦИК партийный список. Первое место в списке занял Буба (Вахтанг - ред.) Кикабидзе", - заявила Бокучава журналистам.Парламентские выборы состоятся в <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> 31 октября. Партию "Нацдвижение" ранее возглавлял экс-президент <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Саакашвили</a>.

https://ria.ru/20190626/1555915618.html

a.ednak2 Ну что , достойного ! Теперь он ещё больше будет поливать Россию ! Отблагодарит, что его так любили и так ценили в России ! 21

АНДРЕЙ КОННИН За постсоветские годы Кикабидзе столько гадостей про Советский Союз (в котором он получил всё, что только можно) наговорил, что он, несомненно, заслуживает место в грузинском парламенте. 17

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грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вахтанг кикабидзе, михаил саакашвили, грузия, в мире