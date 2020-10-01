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Партия Саакашвили выдвинула Вахтанга Кикабидзе в парламентарии
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" представила в центральную избирательную комиссию партийный список к парламентским выборам, в котором первое... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:28
2020-10-01T17:33
вахтанг кикабидзе
михаил саакашвили
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Оппозиционная партия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinoe_nacionalnoe_dvizhenie/" target="_blank" data-auto="true">Единое национальное движение</a>" представила в центральную избирательную комиссию партийный список к парламентским выборам, в котором первое место занимает известный грузинский и советский актер и певец <a href="http://ria.ru/person_Vakhtang_Kikabidze/" target="_blank" data-auto="true">Вахтанг Кикабидзе</a>, заявила член партии Тина Бокучава."Мы представили в ЦИК партийный список. Первое место в списке занял Буба (Вахтанг - ред.) Кикабидзе", - заявила Бокучава журналистам.Парламентские выборы состоятся в <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> 31 октября. Партию "Нацдвижение" ранее возглавлял экс-президент <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Саакашвили</a>.
https://ria.ru/20190626/1555915618.html
Ну что , достойного ! Теперь он ещё больше будет поливать Россию ! Отблагодарит, что его так любили и так ценили в России !
21
За постсоветские годы Кикабидзе столько гадостей про Советский Союз (в котором он получил всё, что только можно) наговорил, что он, несомненно, заслуживает место в грузинском парламенте.
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грузия
РИА Новости
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вахтанг кикабидзе, михаил саакашвили, грузия, в мире

Партия Саакашвили выдвинула Вахтанга Кикабидзе в парламентарии

17:28 01.10.2020 (обновлено: 17:33 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Бесик ПипияВахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Бесик Пипия
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" представила в центральную избирательную комиссию партийный список к парламентским выборам, в котором первое место занимает известный грузинский и советский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, заявила член партии Тина Бокучава.
"Мы представили в ЦИК партийный список. Первое место в списке занял Буба (Вахтанг - ред.) Кикабидзе", - заявила Бокучава журналистам.
Парламентские выборы состоятся в Грузии 31 октября. Партию "Нацдвижение" ранее возглавлял экс-президент Михаил Саакашвили.
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Вахтанг КикабидзеМихаил СаакашвилиГрузияВ мире
 
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