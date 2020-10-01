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https://ria.ru/20201001/khamatova-1578042388.html
Владимир Путин поздравил Чулпан Хаматову с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Чулпан Хаматову, отметив ее неисчерпаемую творческую энергию и активное участие... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:47
2020-10-01T13:47
культура
театр
новости культуры
чулпан хаматова
фонд "подари жизнь"
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Чулпан Хаматову, отметив ее неисчерпаемую творческую энергию и активное участие в благотворительных проектах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Актриса Чулпан Хаматова отмечает в четверг 45-летие."Поздравляю вас с днем рождения. Вас знают и любят как замечательную актрису, наделенную ярким, щедрым дарованием и неисчерпаемой творческой энергией. Ваши работы в кино и на театральной сцене по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся никого не оставляют равнодушным", - говорится в телеграмме.Президент также подчеркнул, что искреннего уважения заслуживает плодотворная общественная деятельность Чулпан Хаматовой, ее активное участие в востребованных социальных, благотворительных проектах.Владимир Путин пожелал ей успешного осуществления планов, здоровья и всего самого доброго.Чулпан Хаматова – народная артистка РФ, дважды лауреат государственной премии РФ в области литературы и искусства, в 2006 году была награждена российским орденом Дружбы. Среди профессиональных наград актрисы премия "Золотая маска", премия ТЭФИ (2006, 2014), "Золотой Орел" (2007), "Хрустальная Турандот" (2009), а также премии "Известность" и "Своя колея" (2011).Хаматова ведет активную общественную работу. В 2006 году она стала соучредителем фонда "Подари жизнь", который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями.
https://ria.ru/20200930/khamatova-1577991634.html
https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html
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театр, новости культуры, чулпан хаматова, фонд "подари жизнь", владимир путин

Владимир Путин поздравил Чулпан Хаматову с днем рождения

13:47 01.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Чулпан Хаматова у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Оксаны Карас "Доктор Лиза" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актриса Чулпан Хаматова у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Оксаны Карас Доктор Лиза в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Чулпан Хаматову, отметив ее неисчерпаемую творческую энергию и активное участие в благотворительных проектах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Актриса Чулпан Хаматова отмечает в четверг 45-летие.
"Поздравляю вас с днем рождения. Вас знают и любят как замечательную актрису, наделенную ярким, щедрым дарованием и неисчерпаемой творческой энергией. Ваши работы в кино и на театральной сцене по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся никого не оставляют равнодушным", - говорится в телеграмме.
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Президент также подчеркнул, что искреннего уважения заслуживает плодотворная общественная деятельность Чулпан Хаматовой, ее активное участие в востребованных социальных, благотворительных проектах.
Владимир Путин пожелал ей успешного осуществления планов, здоровья и всего самого доброго.
Чулпан Хаматова – народная артистка РФ, дважды лауреат государственной премии РФ в области литературы и искусства, в 2006 году была награждена российским орденом Дружбы. Среди профессиональных наград актрисы премия "Золотая маска", премия ТЭФИ (2006, 2014), "Золотой Орел" (2007), "Хрустальная Турандот" (2009), а также премии "Известность" и "Своя колея" (2011).
Хаматова ведет активную общественную работу. В 2006 году она стала соучредителем фонда "Подари жизнь", который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями.
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КультураТеатрНовости культурыЧулпан ХаматоваФонд "Подари жизнь"Владимир Путин
 
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