https://ria.ru/20201001/khamatova-1578042388.html

Владимир Путин поздравил Чулпан Хаматову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Чулпан Хаматову, отметив ее неисчерпаемую творческую энергию и активное участие... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:47

2020-10-01T13:47

2020-10-01T13:47

культура

театр

новости культуры

чулпан хаматова

фонд "подари жизнь"

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Чулпан Хаматову, отметив ее неисчерпаемую творческую энергию и активное участие в благотворительных проектах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Актриса Чулпан Хаматова отмечает в четверг 45-летие."Поздравляю вас с днем рождения. Вас знают и любят как замечательную актрису, наделенную ярким, щедрым дарованием и неисчерпаемой творческой энергией. Ваши работы в кино и на театральной сцене по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся никого не оставляют равнодушным", - говорится в телеграмме.Президент также подчеркнул, что искреннего уважения заслуживает плодотворная общественная деятельность Чулпан Хаматовой, ее активное участие в востребованных социальных, благотворительных проектах.Владимир Путин пожелал ей успешного осуществления планов, здоровья и всего самого доброго.Чулпан Хаматова – народная артистка РФ, дважды лауреат государственной премии РФ в области литературы и искусства, в 2006 году была награждена российским орденом Дружбы. Среди профессиональных наград актрисы премия "Золотая маска", премия ТЭФИ (2006, 2014), "Золотой Орел" (2007), "Хрустальная Турандот" (2009), а также премии "Известность" и "Своя колея" (2011).Хаматова ведет активную общественную работу. В 2006 году она стала соучредителем фонда "Подари жизнь", который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями.

https://ria.ru/20200930/khamatova-1577991634.html

https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, чулпан хаматова, фонд "подари жизнь", владимир путин