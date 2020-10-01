https://ria.ru/20201001/keshbek-1578037680.html
В Российском союзе туриндустрии оценили изменения в программе кешбэка
Изменения в программе туристического кешбэка, учитывающие недостатки первого этапа, помогут более эффективно использовать возможности этой акции, направленной... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:10
2020-10-01T11:10
2020-10-01T20:50
туризм
юрий барзыкин
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Изменения в программе туристического кешбэка, учитывающие недостатки первого этапа, помогут более эффективно использовать возможности этой акции, направленной на стимулирование туризма России, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Barzykin" target="_blank">Юрий Барзыкин</a>.Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 года. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с 4-х до 2-х ночей. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее - 25 тысяч рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее - 15 тысяч рублей).Он обратил внимание, что при подготовке второго этапа были учтены ошибки первого и внесены изменения в формат реализации."Продление программы кешбэка имеет важное значение и для потребителей, и для бизнеса, и для власти. Первый этап акции был тестовым, и удалось использовать далеко не все ресурсы, которые были заложены в программе, как туристские, так и финансовые", - отметил он.
https://ria.ru/20200921/keshbek-1577556001.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий барзыкин, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), общество
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Изменения в программе туристического кешбэка, учитывающие недостатки первого этапа, помогут более эффективно использовать возможности этой акции, направленной на стимулирование туризма России, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин
.
Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 года. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с 4-х до 2-х ночей. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее - 25 тысяч рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее - 15 тысяч рублей).
"Важно правильно провести второй этап. Большинство наших предложений были приняты. Сейчас дело за тем, чтобы эффективно реализовать эту программу, направленную на стимулирование развития внутреннего туризма страны", - прокомментировал Барзыкин.
Он обратил внимание, что при подготовке второго этапа были учтены ошибки первого и внесены изменения в формат реализации.
"Продление программы кешбэка имеет важное значение и для потребителей, и для бизнеса, и для власти. Первый этап акции был тестовым, и удалось использовать далеко не все ресурсы, которые были заложены в программе, как туристские, так и финансовые", - отметил он.