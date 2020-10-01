Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201001/keshbek-1578037680.html
В Российском союзе туриндустрии оценили изменения в программе кешбэка
Изменения в программе туристического кешбэка, учитывающие недостатки первого этапа, помогут более эффективно использовать возможности этой акции, направленной... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:10
2020-10-01T20:50
туризм
юрий барзыкин
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576325507_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fad432290b4c69dc43c77f5d89fab966.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Изменения в программе туристического кешбэка, учитывающие недостатки первого этапа, помогут более эффективно использовать возможности этой акции, направленной на стимулирование туризма России, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Barzykin" target="_blank">Юрий Барзыкин</a>.Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 года. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с 4-х до 2-х ночей. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее - 25 тысяч рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее - 15 тысяч рублей).Он обратил внимание, что при подготовке второго этапа были учтены ошибки первого и внесены изменения в формат реализации."Продление программы кешбэка имеет важное значение и для потребителей, и для бизнеса, и для власти. Первый этап акции был тестовым, и удалось использовать далеко не все ресурсы, которые были заложены в программе, как туристские, так и финансовые", - отметил он.
https://ria.ru/20200921/keshbek-1577556001.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576325507_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ed098287708a90c540324ee64e058ad4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий барзыкин, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), общество

В Российском союзе туриндустрии оценили изменения в программе кешбэка

11:10 01.10.2020 (обновлено: 20:50 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ПавлишакОтдыхающие на параплане в поселке Кача в Крыму
Отдыхающие на параплане в поселке Кача в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Изменения в программе туристического кешбэка, учитывающие недостатки первого этапа, помогут более эффективно использовать возможности этой акции, направленной на стимулирование туризма России, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 года. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с 4-х до 2-х ночей. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее - 25 тысяч рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее - 15 тысяч рублей).

"Важно правильно провести второй этап. Большинство наших предложений были приняты. Сейчас дело за тем, чтобы эффективно реализовать эту программу, направленную на стимулирование развития внутреннего туризма страны", - прокомментировал Барзыкин.

Он обратил внимание, что при подготовке второго этапа были учтены ошибки первого и внесены изменения в формат реализации.
"Продление программы кешбэка имеет важное значение и для потребителей, и для бизнеса, и для власти. Первый этап акции был тестовым, и удалось использовать далеко не все ресурсы, которые были заложены в программе, как туристские, так и финансовые", - отметил он.
Котлеты из марала, бобер в яблочном маринаде, тушенка из лося и перловая каша с лесными грибами - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 16:36Туризм
Ростуризм планирует включить в программу кешбэка гастрономические туры
 
Обсудить0
ТуризмЮрий БарзыкинНовости - ТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния