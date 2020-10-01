https://ria.ru/20201001/keshbek-1578033064.html

Правительство продлило программу туристического кешбэка

У россиян будет возможность воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях при совершении поездок по России до 10 января 2021 года... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:28

2020-10-01T09:28

2020-10-01T10:22

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> У россиян будет возможность воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях при совершении поездок по России до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.На сайте правительства отмечается, что отныне в этой программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.Даты начала и окончания продаж туристических услуг с кешбэком позднее объявит <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/">Ростуризм</a>.Минимальная длительность тура либо проживания в отеле по новым условиям этой программы сокращена с четырех до двух ночей. Минимальная стоимость путевки отныне не ограничивается, тогда как до этого лимит был 25 тысяч рублей. Максимальный возврат средств будет составлять 20% стоимости тура, при этом не более 20 тысяч рублей. Ранее предел был на уровне 15 тысяч.При этом осталось прежним обязательное условие программы — тур должен быть оплачен картой платежной системы "Мир". Кешбэк на карту будут начислять автоматически в течение пяти дней с момента внесения платы за поездку.На частичную компенсацию затрат на приобретение туров по России выделили ранее 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было купить в течение недели — с 21 по 28 августа. Согласно условиям, поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.Второй этап продаж будет продолжаться значительно дольше — не менее 1,5 месяцев.Продление программы и изменение ее правил было темой обсуждения на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства, которое прошло 9 сентября.

https://ria.ru/20200930/puteshestviya-1577999559.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), экономика