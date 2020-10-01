https://ria.ru/20201001/kazino-1578052673.html

Путин подписал закон, обязывающий казино вносить в чеки данные клиентов

Президент России Владимир Путин подписал закон об идентификации клиентов игорных заведений в целях усиления налогового контроля. Документ опубликован на... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:54

2020-10-01T14:54

2020-10-01T14:54

александр ремезков

госдума рф

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981752_0:0:3092:1739_1400x0_80_0_0_bc57441be42b416c530fd2f66b9d3e21.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал закон об идентификации клиентов игорных заведений в целях усиления налогового контроля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации. Он обязывает указывать в кассовом чеке, сформированном при расчетах с обменными знаками игорного заведения, фамилию, имя, отчество (при наличии), серию и номер паспорта клиента или его идентификационный номер налогоплательщика.Как пояснял РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по бюджету и налогам <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Remezkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Ремезков</a>, эти данные позволят налоговым органам полностью идентифицировать посетителей казино и залов игровых автоматов, чтобы рассчитать сумму налога с их выигрышей.Он напоминал, что с начала 2020 года вступили в силу положения Налогового кодекса, которые по-новому определяют налоговую базу по НДФЛ на выигрыши, полученные в казино и залах игровых автоматов. База определяется как разница между средствами, полученными участниками азартных игр, и средствами, которые они уплатили за обменные знаки игорного заведения.Закон также уточняет перечень сведений, которые указываются в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники. В него будут включены сведения о применении ККТ при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и денег в обмен на такие знаки.Помимо этого, закон исключает обязанность страховщиков указывать в кассовом чеке фамилию, имя, отчество и иные данные страхователя. Сейчас кассовый чек при получении страховой премии или при страховой выплате должен содержать наименование страхователя (название организации, ФИО физлица), а также идентификационный номер налогоплательщика страхователя, а при его отсутствии у физлица - серию и номер паспорта.

https://ria.ru/20201001/putin-1578052330.html

https://ria.ru/20201001/putin-1578052082.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ремезков, госдума рф, владимир путин, экономика