https://ria.ru/20201001/kazino-1578052673.html
Путин подписал закон, обязывающий казино вносить в чеки данные клиентов
Президент России Владимир Путин подписал закон об идентификации клиентов игорных заведений в целях усиления налогового контроля. Документ опубликован на... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:54
2020-10-01T14:54
2020-10-01T14:54
александр ремезков
госдума рф
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал закон об идентификации клиентов игорных заведений в целях усиления налогового контроля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации. Он обязывает указывать в кассовом чеке, сформированном при расчетах с обменными знаками игорного заведения, фамилию, имя, отчество (при наличии), серию и номер паспорта клиента или его идентификационный номер налогоплательщика.Как пояснял РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по бюджету и налогам <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Remezkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Ремезков</a>, эти данные позволят налоговым органам полностью идентифицировать посетителей казино и залов игровых автоматов, чтобы рассчитать сумму налога с их выигрышей.Он напоминал, что с начала 2020 года вступили в силу положения Налогового кодекса, которые по-новому определяют налоговую базу по НДФЛ на выигрыши, полученные в казино и залах игровых автоматов. База определяется как разница между средствами, полученными участниками азартных игр, и средствами, которые они уплатили за обменные знаки игорного заведения.Закон также уточняет перечень сведений, которые указываются в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники. В него будут включены сведения о применении ККТ при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и денег в обмен на такие знаки.Помимо этого, закон исключает обязанность страховщиков указывать в кассовом чеке фамилию, имя, отчество и иные данные страхователя. Сейчас кассовый чек при получении страховой премии или при страховой выплате должен содержать наименование страхователя (название организации, ФИО физлица), а также идентификационный номер налогоплательщика страхователя, а при его отсутствии у физлица - серию и номер паспорта.
https://ria.ru/20201001/putin-1578052330.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ремезков, госдума рф, владимир путин, экономика
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон об идентификации клиентов игорных заведений в целях усиления налогового контроля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации. Он обязывает указывать в кассовом чеке, сформированном при расчетах с обменными знаками игорного заведения, фамилию, имя, отчество (при наличии), серию и номер паспорта клиента или его идентификационный номер налогоплательщика.
Как пояснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы
по бюджету и налогам Александр Ремезков
, эти данные позволят налоговым органам полностью идентифицировать посетителей казино и залов игровых автоматов, чтобы рассчитать сумму налога с их выигрышей.
Он напоминал, что с начала 2020 года вступили в силу положения Налогового кодекса, которые по-новому определяют налоговую базу по НДФЛ на выигрыши, полученные в казино и залах игровых автоматов. База определяется как разница между средствами, полученными участниками азартных игр, и средствами, которые они уплатили за обменные знаки игорного заведения.
Закон также уточняет перечень сведений, которые указываются в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники. В него будут включены сведения о применении ККТ при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и денег в обмен на такие знаки.
Помимо этого, закон исключает обязанность страховщиков указывать в кассовом чеке фамилию, имя, отчество и иные данные страхователя. Сейчас кассовый чек при получении страховой премии или при страховой выплате должен содержать наименование страхователя (название организации, ФИО физлица), а также идентификационный номер налогоплательщика страхователя, а при его отсутствии у физлица - серию и номер паспорта.