https://ria.ru/20201001/karta-1578028811.html

Эксперт рассказал об обмане с подписью на банковской карте

Отсутствие подписи на обратной стороне банковской карты мошенники могут использовать как предлог для получения нужных им данных. Например, злоумышленники могут... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T03:19

2020-10-01T03:19

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инфосистемы джет

паспорт

технологии

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<strong>МОСКВА 1 окт — РИА Новости.</strong> Отсутствие подписи на обратной стороне банковской карты мошенники могут использовать как предлог для получения нужных им данных. Например, злоумышленники могут попросить для подтверждения подлинности подписи не только фотографию карты, но и фото <a href="https://ria.ru/tag_pasport/" target="_blank">паспорта</a> с такой же подписью, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20201001/832094605.html" target="_blank">агентству Прайм</a> консультант Центра информационной безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Глеб Карманов.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, паспорт, технологии