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Эксперт рассказал об обмане с подписью на банковской карте
Отсутствие подписи на обратной стороне банковской карты мошенники могут использовать как предлог для получения нужных им данных. Например, злоумышленники могут... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T03:19
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инфосистемы джет
паспорт
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<strong>МОСКВА 1 окт — РИА Новости.</strong> Отсутствие подписи на обратной стороне банковской карты мошенники могут использовать как предлог для получения нужных им данных. Например, злоумышленники могут попросить для подтверждения подлинности подписи не только фотографию карты, но и фото <a href="https://ria.ru/tag_pasport/" target="_blank">паспорта</a> с такой же подписью, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20201001/832094605.html" target="_blank">агентству Прайм</a> консультант Центра информационной безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Глеб Карманов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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инфосистемы джет, паспорт, технологии

Эксперт рассказал об обмане с подписью на банковской карте

03:19 01.10.2020 (обновлено: 10:29 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка пользуется банкоматом в Симферополе
Девушка пользуется банкоматом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА 1 окт — РИА Новости. Отсутствие подписи на обратной стороне банковской карты мошенники могут использовать как предлог для получения нужных им данных. Например, злоумышленники могут попросить для подтверждения подлинности подписи не только фотографию карты, но и фото паспорта с такой же подписью, рассказал агентству Прайм консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов.

"Злоумышленника всегда интересует только та информация, которая поможет ему провести платежный перевод, поэтому к любым просьбам прислать фото карты всегда нужно относится с недоверием и ни в коем случае не передавать эти данные. Для выяснения обстоятельств лучше обратиться в банк", — рекомендует эксперт.

 
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Инфосистемы ДжетпаспортТехнологии
 
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