https://ria.ru/20201001/karantin-1578062851.html

Врач оценил эффективность карантина в борьбе с COVID-19

Карантин - эффективный способ снизить заболеваемость коронавирусом, несмотря на тяжелые побочные последствия этого шага, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:09

2020-10-01T17:09

2020-10-01T20:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

израиль

в мире

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Карантин - эффективный способ снизить заболеваемость коронавирусом, несмотря на тяжелые побочные последствия этого шага, сообщил в интервью РИА Новости заместитель директора больницы Шиба Тель ха-Шомер профессор Арнон Афек.<a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израиль</a> в последние недели вышел на лидирующие позиции в мировых рейтингах заболеваемости на душу населения. За минувшие сутки в стране выявлено более 8 тысяч новых заражений. В сентябре резко выросло число тяжелобольных, а более трети смертей среди пациентов с таким диагнозом за все время пандемии в Израиле пришлось на сентябрь. Всего в Израиле от коронавируса умерли более полутора тысяч человек.В минувшую пятницу в Израиле вступили в силу нормы, ужесточающие правила общенационального карантина, введенного за неделю до этого.В ближайшие две недели закрыты многие рабочие места, за исключением жизненно важных и непрерывных производств, лишь продовольственные магазины и аптеки продолжат работать, дома можно находиться вместе только членам одной семьи. Ранее Израиль с 18 сентября ввел повторный общенациональный карантин из-за коронавируса на три недели с возможностью продления.Герметичный карантин для Израиля, по мнению профессора Афека, предпочтительней "шведской модели", не предполагавшей строгих ограничений."Между народами существует разница в менталитете. Например, между израильтянами и норвежцами или шведами. В Израиле гораздо меньше прислушиваются к просьбам властей. Израильтяне продолжали собираться, не держали дистанцию и не пользовались масками. Потому шведская модель нам не подходит. Мы не можем полностью отменить карантин и надеяться, что наших стариков не затронет болезнь", - сказал врач.Поспешный выход из общенационального карантина в Израиле в конце мая, по мнению специалистов, стал причиной резкого всплеска заболеваемости в конце лета. Профессор Афек считает, что продуманный плановый выход из карантина не менее важен, чем сами ограничения."Если цифры (заражений) понизятся, то нужно будет применить разные системы: во-первых, правильно разъяснять гражданам ситуацию, во-вторых серьезно наказывать нарушителей (ограничений), ну и важно также вернуться к принципу "светофор", и мы не первые, кто этим пользуется", - сказал профессор.Система "светофор" предполагает закрытие на карантин отдельных районов с высоким уровнем заболеваемости. "Также нужно поддержать медицинскую систему и точнее выстраивать эпидемиологическую карту. Только соблюдение всех этих правил поможет нам выйти из карантина. Иначе при карантине заболеваемость будет падать и тут же расти при выходе. Ни в коем случае нельзя допустить третий карантин. Цена за него будет слишком высокой", - предупредил эксперт.Во время первой волны заболеваемости, по словам профессора, Израиль смог приобрести необходимое медицинское оборудование, и вложил средства в ускоренное обучение для врачей и медсестёр. Однако в настоящее время в израильских больницах все равно ощущается нехватка медперсонала.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/karantin-1577994605.html

https://ria.ru/20201001/oshibka-1578033293.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире