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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578078211.html
Карабахские врачи спасли жизнь тяжелораненому французскому журналисту
Карабахские врачи спасли жизнь сотруднику французского издания Le Monde, тяжелораненному во время бомбежки в Нагорном Карабахе, сообщил МИД непризнанной... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:43
2020-10-01T22:03
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
франция
степанакерт
ереван
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 1 окт — РИА Новости.</strong> Карабахские врачи спасли жизнь сотруднику французского издания Le Monde, тяжелораненному во время бомбежки в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, <a href="https://t.me/Karabakh_MFA/490" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> МИД непризнанной республики.Журналиста и его коллегу прооперировали в медицинском центре Степанакерта.Инцидент произошел в городе Мартуни. Во время артиллерийского обстрела пострадали сотрудники Le Monde, Ален Кавали и Рафаэль Ягобзаде, а также двое армянских журналистов, сопровождающий их военный погиб.Правительство Нагорного Карабаха ведет переговоры с посольством Франции о доставке представителей СМИ из <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a>.На прошлой неделе обстановка в регионе накалилась: Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Мировое сообщество призывает стороны в сдержанности.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
https://ria.ru/20201001/obstrel-1578060523.html
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578073295.html
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франция
степанакерт
ереван
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франция, степанакерт, ереван, в мире

Карабахские врачи спасли жизнь тяжелораненому французскому журналисту

21:43 01.10.2020 (обновлено: 22:03 01.10.2020)
 
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян
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СТЕПАНАКЕРТ, 1 окт — РИА Новости. Карабахские врачи спасли жизнь сотруднику французского издания Le Monde, тяжелораненному во время бомбежки в Нагорном Карабахе, сообщил МИД непризнанной республики.
Журналиста и его коллегу прооперировали в медицинском центре Степанакерта.
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 16:40Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении осудили обстрел журналистов в Карабахе
Инцидент произошел в городе Мартуни. Во время артиллерийского обстрела пострадали сотрудники Le Monde, Ален Кавали и Рафаэль Ягобзаде, а также двое армянских журналистов, сопровождающий их военный погиб.
Правительство Нагорного Карабаха ведет переговоры с посольством Франции о доставке представителей СМИ из Степанакерта в Ереван.
На прошлой неделе обстановка в регионе накалилась: Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Мировое сообщество призывает стороны в сдержанности.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 19:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван заявил о 1280 погибших азербайджанских военных в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаФранцияСтепанакертЕреванВ мире
 
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