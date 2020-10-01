https://ria.ru/20201001/karabakh-1578078211.html

Карабахские врачи спасли жизнь тяжелораненому французскому журналисту

Карабахские врачи спасли жизнь сотруднику французского издания Le Monde, тяжелораненному во время бомбежки в Нагорном Карабахе, сообщил МИД непризнанной... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T21:43

2020-10-01T21:43

2020-10-01T22:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

франция

степанакерт

ереван

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 1 окт — РИА Новости.</strong> Карабахские врачи спасли жизнь сотруднику французского издания Le Monde, тяжелораненному во время бомбежки в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, <a href="https://t.me/Karabakh_MFA/490" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> МИД непризнанной республики.Журналиста и его коллегу прооперировали в медицинском центре Степанакерта.Инцидент произошел в городе Мартуни. Во время артиллерийского обстрела пострадали сотрудники Le Monde, Ален Кавали и Рафаэль Ягобзаде, а также двое армянских журналистов, сопровождающий их военный погиб.Правительство Нагорного Карабаха ведет переговоры с посольством Франции о доставке представителей СМИ из <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a>.На прошлой неделе обстановка в регионе накалилась: Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Мировое сообщество призывает стороны в сдержанности.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

https://ria.ru/20201001/obstrel-1578060523.html

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578073295.html

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франция

степанакерт

ереван

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, степанакерт, ереван, в мире