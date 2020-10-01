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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578063688.html
Косачев оценил заявление лидеров трех стран по Карабаху
Совместное заявление глав России, США и Франции по Нагорному Карабаху внушает надежду на нормализацию обстановки в регионе, заявил глава международного комитета РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:17
2020-10-01T17:17
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
эммануэль макрон
дональд трамп
совет федерации рф
константин косачев
владимир путин
франция
сша
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Совместное заявление глав России, США и Франции по <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорному Карабаху</a> внушает надежду на нормализацию обстановки в регионе, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="https://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev" target="_blank">Константин Косачев</a>.Лидеры <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">РФ</a>, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a> призвали Ереван и Баку незамедлительно обязаться возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий. Соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона приводит пресс-служба Кремля.Фон этот неблагоприятен до такой степени, что многие могли заподозрить отсутствие диалога между тремя странами в принципе, добавил он."На месте политиков Азербайджана и Армении я бы действительно внимательно прислушался к позиции, высказанной в заявлении. Она достаточно жестко указывает, что не будет одобрения и поддержки тем, кто несет ответственность за продолжение боевых действий и жертв среди населения", - подчеркнул парламентарий.По его словам, здесь не получится, в частности, разыграть тему противоречий между Россией и Западом, на чем уже пытаются спекулировать в некоторых третьих странах."Сильный ход со стороны мировых лидеров, и это внушает надежду на нормализацию обстановки в регионе", - сказал политик.
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html
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россия
франция
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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россия, эммануэль макрон, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, владимир путин, франция, сша, азербайджан, армения, в мире

Косачев оценил заявление лидеров трех стран по Карабаху

17:17 01.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Совместное заявление глав России, США и Франции по Нагорному Карабаху внушает надежду на нормализацию обстановки в регионе, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Лидеры РФ, США и Франции призвали Ереван и Баку незамедлительно обязаться возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий. Соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона приводит пресс-служба Кремля.

"Опубликованное заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху я считаю не просто важным, но по-своему уникальным документом. Если учитывать прежде всего тот политико-дипломатический фон, на котором лидерам трех стран удалось договориться о согласовании позиций по нагорно-карабахскому конфликту", - написал сенатор в Facebook.

Фон этот неблагоприятен до такой степени, что многие могли заподозрить отсутствие диалога между тремя странами в принципе, добавил он.
"На месте политиков Азербайджана и Армении я бы действительно внимательно прислушался к позиции, высказанной в заявлении. Она достаточно жестко указывает, что не будет одобрения и поддержки тем, кто несет ответственность за продолжение боевых действий и жертв среди населения", - подчеркнул парламентарий.
По его словам, здесь не получится, в частности, разыграть тему противоречий между Россией и Западом, на чем уже пытаются спекулировать в некоторых третьих странах.
"Сильный ход со стороны мировых лидеров, и это внушает надежду на нормализацию обстановки в регионе", - сказал политик.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияЭммануэль МакронДональд ТрампСовет Федерации РФКонстантин КосачевВладимир ПутинФранцияСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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