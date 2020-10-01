https://ria.ru/20201001/karabakh-1578063688.html

Косачев оценил заявление лидеров трех стран по Карабаху

Совместное заявление глав России, США и Франции по Нагорному Карабаху внушает надежду на нормализацию обстановки в регионе, заявил глава международного комитета РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:17

2020-10-01T17:17

2020-10-01T17:17

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

эммануэль макрон

дональд трамп

совет федерации рф

константин косачев

владимир путин

франция

сша

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Совместное заявление глав России, США и Франции по <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорному Карабаху</a> внушает надежду на нормализацию обстановки в регионе, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="https://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev" target="_blank">Константин Косачев</a>.Лидеры <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">РФ</a>, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a> призвали Ереван и Баку незамедлительно обязаться возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий. Соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона приводит пресс-служба Кремля.Фон этот неблагоприятен до такой степени, что многие могли заподозрить отсутствие диалога между тремя странами в принципе, добавил он."На месте политиков Азербайджана и Армении я бы действительно внимательно прислушался к позиции, высказанной в заявлении. Она достаточно жестко указывает, что не будет одобрения и поддержки тем, кто несет ответственность за продолжение боевых действий и жертв среди населения", - подчеркнул парламентарий.По его словам, здесь не получится, в частности, разыграть тему противоречий между Россией и Западом, на чем уже пытаются спекулировать в некоторых третьих странах."Сильный ход со стороны мировых лидеров, и это внушает надежду на нормализацию обстановки в регионе", - сказал политик.

https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html

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россия

франция

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, владимир путин, франция, сша, азербайджан, армения, в мире