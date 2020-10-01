https://ria.ru/20201001/karabakh-1578058782.html

Макрон намерен продолжить обмен данными по Карабаху с Путиным и Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит обмениваться информацией с российским и американским лидерами по ситуации в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:13

2020-10-01T16:13

2020-10-01T16:13

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

эммануэль макрон

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявил, что продолжит обмениваться информацией с российским и американским лидерами по ситуации в Нагорном Карабахе.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте."Мы договорились с президентом (Дональдом) Трампом и президентом (Владимиром) Путиным обмениваться информацией, которой будем владеть по этой ситуации", - сказал Макрон, прибывший на саммит ЕС в Брюсселе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/mid-karabakh-1578022275.html

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578057714.html

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, владимир путин, азербайджан, армения, в мире