В Карабахе попали под обстрел журналисты "Франс Пресс"
14:49 01.10.2020 (обновлено: 15:03 01.10.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРеактивный снаряд системы "Смерч" на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Журналисты "Франс Пресс" попали под обстрел азербайджанских войск в Карабахе, передает Sputnik Армения.
"ВС Азербайджана обстреляли автомобиль, перевозивший репортеров международного новостного агентства Agence France-Presse (AFP), осуществляющих журналистскую деятельность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что единый Армянский информационный центр опубликовал фотографии поврежденного автомобиля.
Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. По данным Sputnik Армения, также в результате обстрела пострадал оператор телеканала "Армения". Армянское издание 24news заявило, что его репортер пострадал при ударе азербайджанских ВС в Нагорном Карабахе. Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что заместитель главреда Дмитрий Еловский, попавший под обстрел в Нагорном Карабахе, не пострадал.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.