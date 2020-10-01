https://ria.ru/20201001/karabakh-1578052309.html

В Карабахе попали под обстрел журналисты "Франс Пресс"

Журналисты "Франс Пресс" попали под обстрел азербайджанских войск в Карабахе, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:49

2020-10-01T14:49

2020-10-01T15:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости.</strong> Журналисты "Франс Пресс" попали под обстрел азербайджанских войск в Карабахе, передает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Sputnik Армения</a>."ВС Азербайджана обстреляли автомобиль, перевозивший репортеров международного новостного агентства Agence France-Presse (AFP), осуществляющих журналистскую деятельность", - говорится в сообщении.Отмечается, что единый Армянский информационный центр опубликовал фотографии поврежденного автомобиля.Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. По данным Sputnik Армения, также в результате обстрела пострадал оператор телеканала "Армения". Армянское издание <a href="https://news-24.ru/" target="_blank">24news</a> заявило, что его репортер пострадал при ударе азербайджанских ВС в Нагорном Карабахе. Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что заместитель главреда Дмитрий Еловский, попавший под обстрел в Нагорном Карабахе, не пострадал.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.<a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >></a>

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578036419.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире