https://ria.ru/20201001/karabakh-1578029926.html
В Азербайджане показали видео уничтожения колонн противника в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана показало видео уничтожения военных колонн противника в ходе операций на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T06:59
2020-10-01T06:59
2020-10-01T08:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> показало видео уничтожения военных колонн противника в ходе операций на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. При этом конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/mid-karabakh-1578022275.html
Афанас Кукуев
Турцию надо подключать, чтобы помогла Азербайджану. Турция натренировалась в Сирии сбивать самолёты ВКС
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7
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Уничтожение колонн противника в Карабахе. Кадры Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана показало видео уничтожения военных колонн противника в ходе операций на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
2020-10-01T06:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире