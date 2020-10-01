https://ria.ru/20201001/karabakh-1578029926.html

В Азербайджане показали видео уничтожения колонн противника в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана показало видео уничтожения военных колонн противника в ходе операций на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T06:59

2020-10-01T06:59

2020-10-01T08:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> показало видео уничтожения военных колонн противника в ходе операций на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. При этом конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/mid-karabakh-1578022275.html

Афанас Кукуев Турцию надо подключать, чтобы помогла Азербайджану. Турция натренировалась в Сирии сбивать самолёты ВКС 36

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение колонн противника в Карабахе. Кадры Минобороны Азербайджана Министерство обороны Азербайджана показало видео уничтожения военных колонн противника в ходе операций на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию. 2020-10-01T06:59 true PT1M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире