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Подмосковным школам рекомендовали уйти на недельные каникулы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал школам региона уйти на каникулы с 5 по 11 октября. Соответствующий документ опубликован на сайте... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:08
2020-10-01T17:08
2020-10-01T18:04
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> рекомендовал школам региона уйти на каникулы с 5 по 11 октября. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства области.Ранее глава подмосковного Минобразования Ирина Каклюгина заявила, что в половине учреждений с модульной системой со следующего понедельника проведут недельные каникулы. По ее словам, в остальных школах решение примут исходя из эпидемиологической ситуации в каждом городе. Она добавила, что дистанционное обучение в Подмосковье вводить пока не планируют.В четверг мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> увеличил осенние школьные каникулы в столице до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью снизить динамику заболеваемости COVID-19.За последние сутки в России 8945 человек заразились коронавирусной инфекцией, из них 230 — в Московской области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество