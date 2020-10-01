https://ria.ru/20201001/kanikuly-1578035129.html

Эксперты рассказали, как длинные каникулы повлияли на интерес к поездкам

Туроператоры отмечают, что объявленные мэром Москвы длинные школьные каникулы и рекомендации работодателям отправить сотрудников на удаленную работу вызвали... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:12

2020-10-01T11:12

2020-10-01T11:12

анталья (провинция)

республика крым

туризм

туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Туроператоры отмечают, что объявленные мэром Москвы длинные школьные каникулы и рекомендации работодателям отправить сотрудников на удаленную работу вызвали всплеск спроса на поездки в начале октября, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Сергей Собянин установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно. На этот же период приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций. Кроме того, чиновник сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, а работодателям — переводить сотрудников на дистанционную работу."За последние два дня количество запросов на отдых резко увеличилось. Мы пока не можем сказать, какой объем продаж на эти две недели, но люди активно звонят и спрашивают о вариантах отдыха. Операторы предполагают, что на начало октября действительно придется всплеск спроса, связанный именно с длинными каникулами", — сказала Ломидзе.Она также напомнила, что многие сотрудники предприятий, которые уходят на удаленку, не намерены сидеть дома, а предпочитают работать онлайн с курортов.Совокупность этих обстоятельств привели к тому, что резко вырос спрос на отдых в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму. Анталья тоже вошла в десятку востребованных маршрутов, но она уступает не только южным российским направлениям, но и Алтаю, Казани, Калининградской области, уточнила собеседник агентства."Я думаю, что россияне отдают предпочтение отечественным локациям потому, что в условиях повышенной опасности заражения COVID-19 им спокойнее путешествовать по родной стране, чем за границей. Люди просто хотят захватить еще немного солнца, так как многим из них летом так и не удалось отдохнуть", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.

https://ria.ru/20200930/korshunov-1577888833.html

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москва

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анталья (провинция), республика крым, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сергей собянин, москва, краснодарский край