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Туризм
https://ria.ru/20201001/kanikuly-1578035129.html
Эксперты рассказали, как длинные каникулы повлияли на интерес к поездкам
Туроператоры отмечают, что объявленные мэром Москвы длинные школьные каникулы и рекомендации работодателям отправить сотрудников на удаленную работу вызвали... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:12
2020-10-01T11:12
анталья (провинция)
республика крым
туризм
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сергей собянин
москва
краснодарский край
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Туроператоры отмечают, что объявленные мэром Москвы длинные школьные каникулы и рекомендации работодателям отправить сотрудников на удаленную работу вызвали всплеск спроса на поездки в начале октября, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Сергей Собянин установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно. На этот же период приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций. Кроме того, чиновник сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, а работодателям — переводить сотрудников на дистанционную работу."За последние два дня количество запросов на отдых резко увеличилось. Мы пока не можем сказать, какой объем продаж на эти две недели, но люди активно звонят и спрашивают о вариантах отдыха. Операторы предполагают, что на начало октября действительно придется всплеск спроса, связанный именно с длинными каникулами", — сказала Ломидзе.Она также напомнила, что многие сотрудники предприятий, которые уходят на удаленку, не намерены сидеть дома, а предпочитают работать онлайн с курортов.Совокупность этих обстоятельств привели к тому, что резко вырос спрос на отдых в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму. Анталья тоже вошла в десятку востребованных маршрутов, но она уступает не только южным российским направлениям, но и Алтаю, Казани, Калининградской области, уточнила собеседник агентства."Я думаю, что россияне отдают предпочтение отечественным локациям потому, что в условиях повышенной опасности заражения COVID-19 им спокойнее путешествовать по родной стране, чем за границей. Люди просто хотят захватить еще немного солнца, так как многим из них летом так и не удалось отдохнуть", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.
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анталья (провинция)
республика крым
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анталья (провинция), республика крым, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сергей собянин, москва, краснодарский край

Эксперты рассказали, как длинные каникулы повлияли на интерес к поездкам

11:12 01.10.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Туроператоры отмечают, что объявленные мэром Москвы длинные школьные каникулы и рекомендации работодателям отправить сотрудников на удаленную работу вызвали всплеск спроса на поездки в начале октября, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Сергей Собянин установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно. На этот же период приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций. Кроме того, чиновник сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, а работодателям — переводить сотрудников на дистанционную работу.
"За последние два дня количество запросов на отдых резко увеличилось. Мы пока не можем сказать, какой объем продаж на эти две недели, но люди активно звонят и спрашивают о вариантах отдыха. Операторы предполагают, что на начало октября действительно придется всплеск спроса, связанный именно с длинными каникулами", — сказала Ломидзе.
Она также напомнила, что многие сотрудники предприятий, которые уходят на удаленку, не намерены сидеть дома, а предпочитают работать онлайн с курортов.
Совокупность этих обстоятельств привели к тому, что резко вырос спрос на отдых в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму. Анталья тоже вошла в десятку востребованных маршрутов, но она уступает не только южным российским направлениям, но и Алтаю, Казани, Калининградской области, уточнила собеседник агентства.
"Я думаю, что россияне отдают предпочтение отечественным локациям потому, что в условиях повышенной опасности заражения COVID-19 им спокойнее путешествовать по родной стране, чем за границей. Люди просто хотят захватить еще немного солнца, так как многим из них летом так и не удалось отдохнуть", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.
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ТуризмАнталья (провинция)Республика КрымТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСергей СобянинМоскваКраснодарский край
 
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