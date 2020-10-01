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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201001/kabeli-1578048232.html
В Саранске запустили новое производство материалов для изоляции кабелей
Компания "Лидер-Кампаунд" запустила в Саранске новое производство по выпуску трудногорючих композиционных материалов (компаундов) для низковольтных кабелей,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:46
2020-10-01T14:24
республика мордовия
фонд развития промышленности
владимир волков (политик)
саранск
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости.</strong> Компания "Лидер-Кампаунд" запустила в <a href="https://ria.ru/location_Saransk" target="_blank">Саранске</a> новое производство по выпуску трудногорючих композиционных материалов (компаундов) для низковольтных кабелей, которые используются в детских садах, школах, больницах, метро, сообщает пресс-служба главы <a href="https://ria.ru/mordovia" target="_blank">Мордовии</a>.Производительность новой линии АО "Лидер-Кампаунд" составляет до 6 тысяч тонн продукции в год. Для размещения этой линии был построен новый производственный корпус площадью 1500 квадратных метров. Проект реализован с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности России.Глава Мордовии <a href="https://ria.ru/person_VladimirVolkov" target="_blank">Владимир Волков</a> высоко оценил возможности нового производства. "Республиканский кабельный кластер является одним из крупнейших в стране - это касается как объёмов, так и номенклатуры выпускаемой продукции. Мы ожидаем, что в этом году объёмы производства наших кабельных предприятий составят более 30 миллиардов рублей. Но главное - нам удалось обеспечить полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции. Все параметры производства на "Лидер-Кампаунд" соответствуют мировым стандартам. То есть это импортозамещение самого высокого уровня", - цитирует пресс-служба слова Волкова.Новое производство стало второй частью проекта, в рамках которого на предприятии в 2019 году была запущена линия по производству электропроводящих пероксидносшиваемых компаундов для кабелей высокого напряжения. Такие кабели используются для передачи и распределения электроэнергии, в том числе на крупных промышленных предприятиях. Мощность этой линии составляет 4,5 тысячи тонн в год."Запуск этих двух линий стал возможен благодаря льготному займу Фонда развития промышленности, который в конце 2018 года предоставил саранскому производителю заем по программе "Комплектующие изделия" в размере 100 миллионов рублей на закупку современного оборудования. Общий бюджет проекта превысил 260 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении.В мае 2020 года ФРП предоставил предприятию второй заем по программе "Проекты развития" на сумму 96,5 миллиона рублей для запуска производства нагревательных саморегулирующихся кабелей, которые используются для защиты от замерзания оборудования в зимний период, разогрева трубопроводов нефти и нефтепродуктов, защите от обледенения зданий. "В настоящее время на предприятии завершается строительство производственного корпуса для выпуска этой номенклатуры, запуск производства ожидается в четвертом квартале 2020 года", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200930/mordoviya-1578009023.html
https://ria.ru/20200914/mordoviya-1577224199.html
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фонд развития промышленности, владимир волков (политик), саранск, новости компаний - экономика, экономика

В Саранске запустили новое производство материалов для изоляции кабелей

13:46 01.10.2020 (обновлено: 14:24 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПлощадь Тысячелетия в Саранске
Площадь Тысячелетия в Саранске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Компания "Лидер-Кампаунд" запустила в Саранске новое производство по выпуску трудногорючих композиционных материалов (компаундов) для низковольтных кабелей, которые используются в детских садах, школах, больницах, метро, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Производительность новой линии АО "Лидер-Кампаунд" составляет до 6 тысяч тонн продукции в год. Для размещения этой линии был построен новый производственный корпус площадью 1500 квадратных метров. Проект реализован с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности России.
Глава Мордовии Владимир Волков высоко оценил возможности нового производства. "Республиканский кабельный кластер является одним из крупнейших в стране - это касается как объёмов, так и номенклатуры выпускаемой продукции. Мы ожидаем, что в этом году объёмы производства наших кабельных предприятий составят более 30 миллиардов рублей. Но главное - нам удалось обеспечить полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции. Все параметры производства на "Лидер-Кампаунд" соответствуют мировым стандартам. То есть это импортозамещение самого высокого уровня", - цитирует пресс-служба слова Волкова.
Новое производство стало второй частью проекта, в рамках которого на предприятии в 2019 году была запущена линия по производству электропроводящих пероксидносшиваемых компаундов для кабелей высокого напряжения. Такие кабели используются для передачи и распределения электроэнергии, в том числе на крупных промышленных предприятиях. Мощность этой линии составляет 4,5 тысячи тонн в год.
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"Запуск этих двух линий стал возможен благодаря льготному займу Фонда развития промышленности, который в конце 2018 года предоставил саранскому производителю заем по программе "Комплектующие изделия" в размере 100 миллионов рублей на закупку современного оборудования. Общий бюджет проекта превысил 260 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении.
В мае 2020 года ФРП предоставил предприятию второй заем по программе "Проекты развития" на сумму 96,5 миллиона рублей для запуска производства нагревательных саморегулирующихся кабелей, которые используются для защиты от замерзания оборудования в зимний период, разогрева трубопроводов нефти и нефтепродуктов, защите от обледенения зданий. "В настоящее время на предприятии завершается строительство производственного корпуса для выпуска этой номенклатуры, запуск производства ожидается в четвертом квартале 2020 года", - отмечается в сообщении.
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Республика МордовияФонд развития промышленностиВладимир Волков (политик)СаранскНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
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