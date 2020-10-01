https://ria.ru/20201001/ispytaniya-1578070669.html
Гинцбург рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины "Спутник V"
Более 6 тысяч добровольцев уже получили вакцину "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, испытания идут штатно, заявил РИА Новости директор центра РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:28
2020-10-01T18:28
2020-10-01T18:28
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Более 6 тысяч добровольцев уже получили вакцину "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, испытания идут штатно, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Вчера было 6200. Самое главное, начался второй этап, который заключается в том, что те, кто получили одну прививку, начали получать вторую. Испытания идут штатно, ничего отклоняющегося от нормы нет", - сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578033490.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва