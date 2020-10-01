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РИА Наука
https://ria.ru/20201001/ios-14-2-1578044789.html
В открытом доступе появилась бета-версия iOS 14.2 для iPhone
Через две недели после презентации большого обновления iOS, для бета-тестирования стала доступна версия операционной системы с номером 14.2. Об релизе сообщает... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:00
2020-10-01T13:00
риа наука
apple iphone
apple ipad
apple ios
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Через две недели после презентации большого обновления iOS, для бета-тестирования стала доступна версия операционной системы с номером 14.2. Об релизе <u><a href="https://developer.apple.com/documentation/ios-ipados-release-notes/ios-ipados-14_2-beta-release-notes" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> компания Apple.Обновленная iOS получила ряд новых функций. Так, сервис для поиска музыки Shazam теперь интегрирован на уровне системы. Части интерфейса ОС претерпели редизайн — изменились виджет управления воспроизведением и иконка "Часов". Приложение "Лупа" сможет распознавать людей, а набор эмодзи пополнился новыми смайликами, в их числе так называемые "инклюзивные".Установить бета-версию может любой желающий. Для этого нужно зарегистрировать свой iPhone или iPad в программе тестирования и скачать на устройство бета-профиль.
https://ria.ru/20200921/ios14-vyshla-1577458297.html
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apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, технологии

В открытом доступе появилась бета-версия iOS 14.2 для iPhone

13:00 01.10.2020
 
© AppleСкриншот из видео Apple Event — September 15
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Через две недели после презентации большого обновления iOS, для бета-тестирования стала доступна версия операционной системы с номером 14.2. Об релизе сообщает компания Apple.
Обновленная iOS получила ряд новых функций. Так, сервис для поиска музыки Shazam теперь интегрирован на уровне системы. Части интерфейса ОС претерпели редизайн — изменились виджет управления воспроизведением и иконка "Часов". Приложение "Лупа" сможет распознавать людей, а набор эмодзи пополнился новыми смайликами, в их числе так называемые "инклюзивные".
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 08:00РИА Наука
Постучать по крышке: самые необычные функции iOS 14 для iPhone
Установить бета-версию может любой желающий. Для этого нужно зарегистрировать свой iPhone или iPad в программе тестирования и скачать на устройство бета-профиль.
 
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РИА НаукаApple iPhoneApple iPadApple iOSAppleТехнологии
 
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