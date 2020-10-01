https://ria.ru/20201001/ios-14-2-1578044789.html

В открытом доступе появилась бета-версия iOS 14.2 для iPhone

Через две недели после презентации большого обновления iOS, для бета-тестирования стала доступна версия операционной системы с номером 14.2. Об релизе сообщает... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:00

2020-10-01T13:00

2020-10-01T13:00

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Через две недели после презентации большого обновления iOS, для бета-тестирования стала доступна версия операционной системы с номером 14.2. Об релизе <u><a href="https://developer.apple.com/documentation/ios-ipados-release-notes/ios-ipados-14_2-beta-release-notes" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> компания Apple.Обновленная iOS получила ряд новых функций. Так, сервис для поиска музыки Shazam теперь интегрирован на уровне системы. Части интерфейса ОС претерпели редизайн — изменились виджет управления воспроизведением и иконка "Часов". Приложение "Лупа" сможет распознавать людей, а набор эмодзи пополнился новыми смайликами, в их числе так называемые "инклюзивные".Установить бета-версию может любой желающий. Для этого нужно зарегистрировать свой iPhone или iPad в программе тестирования и скачать на устройство бета-профиль.

https://ria.ru/20200921/ios14-vyshla-1577458297.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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