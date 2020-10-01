Власти Ленобласти на BRIEF-2020 подписали десятки инвестсоглашений
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Власти Ленинградской области подписали десятки инвестиционных соглашений в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума (BRIEF-20), которые позволят создать полторы тысячи новых современных и высококвалифицированных рабочих мест, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, пандемия не помешала инвесторам, которые заинтересованы развивать бизнес в регионе, заключить соглашения, получать необходимые разрешения и документы, налаживать и расширять производства.
"Сегодня мы проводим собственный̆ инвестиционный̆ форум BRIEF-2020 : более 700 участников из 10 стран, включая министра энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной̆ земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиана Пегеля; объединенные офлайн и онлайн формат, подписаны соглашения на 1500 новых современных и высококвалифицированных рабочих мест для жителей Ленобласти", - отметил он.
Инвестиции в будущее
В частности, в регионе планируется создание первой бизнес и деловой зоны в Мурино, завод по производству оборудования и лекарств для лечения онкологических заболеваний, производство автокомпонентов, пищевое производство, новые технологии и разработки.
Например, заключено соглашение о реализации проекта "Филип Моррис Интернэшнл" России и Беларусь в Ломоносовском районе, в период 2020-2021 годов там будет построена фабрика. Запланированный объем инвестиций оставит 6,4 миллиарда рублей. А в Виллозском сельском поселении Ломоносовского муниципального района Ленинградской области появится учебный центр с офисными помещениями для производителя ингредиентов для хлебопекарной, кондитерской и пивоваренной промышленности "ТРИЭР-СПБ". Планируемый объем инвестиций составит более 500 миллионов рублей, на предприятии будут созданы 50 рабочих мест.
"Ленинградская область привлекает инвесторов общими границами с Евросоюзом, близостью к трудовому и потребительскому рынку Санкт-Петербурга, а также развитой инфраструктурой. Через наш регион проходит более четверти общероссийского объема внешнеторговых грузов. Опыт инвесторов показывает, что локализация в Ленинградской области дает им возможность работать как на российском рынке, так и ориентироваться на экспорт, встраиваясь в глобальные цепочки добавленной стоимости", – заявил Дрозденко.
Производство
Помимо этого, в рамках форума было заключено соглашение с ООО "Торговый Дом "Балтийский Берег" - крупнейшим переработчик рыбной продукции в России, который успешно работает на территории Ленобласти на протяжении шести лет.
"Сегодня мы видим, что производство на нашей территории работает успешно, что позволяет им инвестировать в расширение и создание современного многопрофильного распределительного центра", — отметил губернатор.
Распределительный центр сырья и готовой продукции будет построен с уже рядом существующей площадкой в деревне Пеники в Ломоносовском районе. Проект предполагает создание складского корпуса, оснащенного морозильными и холодильными камерами, техническими помещениями и зонами погрузки для хранения сырья и готовой продукции. Это позволит компании снизить операционные затраты, оптимизировать логистические процессы, увеличить объемы выпуска продукции и расширить ее ассортимент.
"Объем инвестиций оценивается в размере 427 миллионов рублей, на новом объекте будет задействовано более 100 новых сотрудников", - уточнил губернатор.
Иностранное сотрудничество
Также соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по созданию производства комплектующих для "Хенде" подписано с ООО "ДРБ РУС". Российское подразделение южно-корейской компании DRB планирует разместить новое производство в Свердловском поселении Всеволожского района. Для реализации проекта инвестор приобрел имущественный комплекс бывшего ЗАО "Невский керамический завод" для его перепрофилирования под новое производство. Объем инвестиций оценивается в 1 миллиард рублей, количество создаваемых рабочих мест – 150.
"Ленинградская область давно себя зарекомендовала как удобная территория для размещения производств автокомпонентов. Наши преимущества — это близость к автозаводам-заказчикам, удобная логистика, возможности для кооперации", — подчеркнул Александр Дрозденко.
Помимо этого, подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Союзом "Российско-Германская Внешнеторговая палата". В документе обозначено продолжение активной работы Ленинградской области и немецких партнеров, направленной на улучшение инвестиционного климата и расширение российско-германских экономических связей на территории региона.
"Германия — давний партнер Ленинградской области. Мы продолжаем совместную работу с Союзом, чтобы немецкие предприятия инвестировали в Ленинградскую область. Для нас это хорошая рекомендация", — сказал глава региона.
На Союз "Российско-Германская Внешнеторговая палата" возложены задачи содействия развитию двусторонних экономических отношений между Россией и Германией.
Сотрудничество регионов
Кроме того, заключено соглашение между агентствами по работе с бизнесом Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В рамках соглашения планируется проведение взаимных "контрольных закупок" во фронт-офисах "единого окна" для инвесторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, анализ качества предоставления услуг фронт-офисами для инвесторов и формирование предложений по их улучшению.
Два агентства также будут работать над подбором площадки по запросу потенциальных инвесторов в случае отсутствия в соответствующем регионе инвестиционных площадок по запрашиваемым параметрам.
"Совместная работа двух регионов с инвесторами — одно из направлений интеграции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодняшнее соглашение — это уже конкретная прикладная работа, надеюсь, она будет взаимовыгодная", — отметил Дрозденко.
Также планируется организация совместных мероприятий в инвестиционной сфере, в том числе конференций, семинаров, выставок, ярмарок и иных мероприятий, с целью продвижения инвестиционных возможностей и проектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А также два региона будут распространять справочники, путеводители инвестора и другие информационные материалы по тематике инвестиционной деятельности во фронт-офисах "единого окна" для инвесторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. -0-