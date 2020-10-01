https://ria.ru/20201001/ikona-1578041348.html

ФСБ и МВД раскрыли кражу иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае

Задержаны воры, укравшие из Иверского монастыря на Валдае подаренную Владимиром Путиным икону XVII-XVIII веков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:05

2020-10-01T12:05

2020-10-01T12:45

ирина волк

новости - религия и мировоззрение

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

валдай

новгородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Задержаны воры, укравшие из Иверского монастыря на <a href="http://ria.ru/location_Valdajj/" target="_blank" data-auto="true">Валдае</a> подаренную <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> икону XVII-XVIII веков, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.При обыске у них нашли обернутую в ткань икону и напрестольный крест, добавила официальный представитель МВД <u><a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/">Ирина Волк</a></u>.Кроме того, изъяты "транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение".Подозреваемые — жители города Волхов Ленинградской области. По данным ФСБ, на свободе могут оставаться их сообщники, их сейчас разыскивают.Преступление было совершено в ночь на 1 сентября: два человека подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Далее, разбив окно, они забрались в храм и похитили часть вещей.Президент подарил икону монастырю еще в 2001 году, в ближайшее время святыни вернут в храм.Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь занимает полностью один из островов Валдайского озера. Созданная в XVII веке патриархом Никоном по образу Иверской обители на Афоне, обитель в последующие века стала центром духовного просвещения и книгопечатания на Руси.В 1919 году советская власть преобразовала ее в Иверскую трудовую артель, в 1991-м монастырь вернули Русской православной церкви.

https://ria.ru/20190704/1556212502.html

Арсений Новиков Молодцы! 37

Егор Панкратов Хорошо. 25

6

валдай

новгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сотрудники ФСБ нашли украденную из Валдайского монастыря икону, подаренную Путиным Задержаны воры, укравшие из Иверского монастыря на Валдае подаренную Владимиром Путиным икону XVII-XVIII веков, сообщили в ФСБ. При обыске у них нашли обернутую в ткань икону и напрестольный крест, добавила официальный представитель МВД Ирина Волк. Кроме того, изъяты "транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение". 2020-10-01T12:05 true PT1M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, новости - религия и мировоззрение, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, валдай, новгородская область, происшествия