https://ria.ru/20201001/gq-1578044156.html

Звезды выбрали "Человека года" по версии журнала GQ

В торжественном ужине по случаю старта финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ приняли участие Филипп Киркокоров, Елена Летучая, РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:48

2020-10-01T14:48

2020-10-01T14:48

юрий дудь

антон долин

филипп киркоров

культура

елена летучая

новости культуры

светлана бондарчук

яна рудковская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578049230_0:0:3108:1749_1400x0_80_0_0_7893ad03d479249ed4ff52963de26902.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. </strong> В торжественном ужине по случаю старта финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ приняли участие Филипп Киркокоров, Елена Летучая, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Яна Рудковская и другие знаменитости. Большинство приглашенных строго отнеслись к соблюдению требований дресс-кода black tie. Голосование на <a href="https://www.gq.ru/awards/moty/2020/businessman-2020" target="_blank">сайте</a> журнала продлится до ноября, а вручение премии, которое в этом году состоится в 18-й раз, планируется провести в декабре. В 2019 году лауретами стали Юрий Дудь ("лицо с экрана"), Антон Долин ("автор года"), Александр Овечкин ("спортсмен года"), Павел Деревянко ("актер года"), Александр Роднянский ("продюсер года"), Покрас Лампас ("открытие года"), Дмитрий Блинов и Ренат Маликов ("ресторатор года"), Тигран Худавердян ("бизнесмен года"), рэпер Face ("музыкант года").

https://ria.ru/20190911/1558558207.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дудь, антон долин, филипп киркоров, елена летучая, новости культуры, светлана бондарчук, яна рудковская