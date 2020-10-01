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https://ria.ru/20201001/gq-1578044156.html
Звезды выбрали "Человека года" по версии журнала GQ
В торжественном ужине по случаю старта финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ приняли участие Филипп Киркокоров, Елена Летучая, РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:48
2020-10-01T14:48
юрий дудь
антон долин
филипп киркоров
культура
елена летучая
новости культуры
светлана бондарчук
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. </strong> В торжественном ужине по случаю старта финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ приняли участие Филипп Киркокоров, Елена Летучая, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Яна Рудковская и другие знаменитости. Большинство приглашенных строго отнеслись к соблюдению требований дресс-кода black tie. Голосование на <a href="https://www.gq.ru/awards/moty/2020/businessman-2020" target="_blank">сайте</a> журнала продлится до ноября, а вручение премии, которое в этом году состоится в 18-й раз, планируется провести в декабре. В 2019 году лауретами стали Юрий Дудь ("лицо с экрана"), Антон Долин ("автор года"), Александр Овечкин ("спортсмен года"), Павел Деревянко ("актер года"), Александр Роднянский ("продюсер года"), Покрас Лампас ("открытие года"), Дмитрий Блинов и Ренат Маликов ("ресторатор года"), Тигран Худавердян ("бизнесмен года"), рэпер Face ("музыкант года").
https://ria.ru/20190911/1558558207.html
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юрий дудь, антон долин, филипп киркоров, елена летучая, новости культуры, светлана бондарчук, яна рудковская

Звезды выбрали "Человека года" по версии журнала GQ

14:48 01.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ в Москве.
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В торжественном ужине по случаю старта финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ приняли участие Филипп Киркокоров, Елена Летучая, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Яна Рудковская и другие знаменитости. Большинство приглашенных строго отнеслись к соблюдению требований дресс-кода black tie.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров представил самую оригинальную версию black tie. Рядом с ним продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA).

Певец Филипп Киркоров,продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA) (слева направо) перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве.Старт финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ
1 из 9

Певец Филипп Киркоров представил самую оригинальную версию black tie. Рядом с ним продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Яна Рудковская выбрала пышное бальное платье с рукавами-фонариками.

Продюсер Яна Рудковская перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве.Старт финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ
2 из 9

Яна Рудковская выбрала пышное бальное платье с рукавами-фонариками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Очень элегантно смотрелись вместе супруги: телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве.
3 из 9

Очень элегантно смотрелись вместе супруги: телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук позволила себе не только полупрозрачный верх, но и синюю юбку в мелкий горошек.

Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве.Старт финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ
4 из 9

Главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук позволила себе не только полупрозрачный верх, но и синюю юбку в мелкий горошек.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на ужин в сопровождении супруги Марины.

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве.Старт финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ
5 из 9

Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на ужин в сопровождении супруги Марины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущая Елена Летучая выбрала открытое платье без бретелек.

Старт финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ
6 из 9

Телеведущая Елена Летучая выбрала открытое платье без бретелек.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева всех покорила яркими сережками.

Генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве.
7 из 9

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева всех покорила яркими сережками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Илья Прусикин из группы Little Big решил, что дресс-код black tie - это не про него.

Группа Little Big перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве.
8 из 9

Илья Прусикин из группы Little Big решил, что дресс-код black tie - это не про него.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Одним из самых строгих был наряд журналиста Марианны Максимовской.

Журналист Марианна Максимовская перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве.
9 из 9

Одним из самых строгих был наряд журналиста Марианны Максимовской.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 9

Певец Филипп Киркоров представил самую оригинальную версию black tie. Рядом с ним продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 9

Яна Рудковская выбрала пышное бальное платье с рукавами-фонариками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 9

Очень элегантно смотрелись вместе супруги: телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 9

Главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук позволила себе не только полупрозрачный верх, но и синюю юбку в мелкий горошек.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 9

Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на ужин в сопровождении супруги Марины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 9

Телеведущая Елена Летучая выбрала открытое платье без бретелек.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 9

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева всех покорила яркими сережками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 9

Илья Прусикин из группы Little Big решил, что дресс-код black tie - это не про него.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 9

Одним из самых строгих был наряд журналиста Марианны Максимовской.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Голосование на сайте журнала продлится до ноября, а вручение премии, которое в этом году состоится в 18-й раз, планируется провести в декабре.
В 2019 году лауретами стали Юрий Дудь ("лицо с экрана"), Антон Долин ("автор года"), Александр Овечкин ("спортсмен года"), Павел Деревянко ("актер года"), Александр Роднянский ("продюсер года"), Покрас Лампас ("открытие года"), Дмитрий Блинов и Ренат Маликов ("ресторатор года"), Тигран Худавердян ("бизнесмен года"), рэпер Face ("музыкант года").
Журналист и блогер Юрий Дудь, победивший в номинации Лицо с экрана, на церемонии вручения 17-й ежегодной премии Человек года 2019 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 11.09.2019
11 сентября 2019, 11:18
Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
 
КультураЮрий ДудьАнтон ДолинФилипп КиркоровЕлена ЛетучаяНовости культурыСветлана БондарчукЯна Рудковская
 
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