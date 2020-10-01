Звезды выбрали "Человека года" по версии журнала GQ
Певец Филипп Киркоров представил самую оригинальную версию black tie. Рядом с ним продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA).
Певец Филипп Киркоров представил самую оригинальную версию black tie. Рядом с ним продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA).
Яна Рудковская выбрала пышное бальное платье с рукавами-фонариками.
Яна Рудковская выбрала пышное бальное платье с рукавами-фонариками.
Очень элегантно смотрелись вместе супруги: телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
Очень элегантно смотрелись вместе супруги: телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
Главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук позволила себе не только полупрозрачный верх, но и синюю юбку в мелкий горошек.
Главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук позволила себе не только полупрозрачный верх, но и синюю юбку в мелкий горошек.
Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на ужин в сопровождении супруги Марины.
Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на ужин в сопровождении супруги Марины.
Телеведущая Елена Летучая выбрала открытое платье без бретелек.
Телеведущая Елена Летучая выбрала открытое платье без бретелек.
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева всех покорила яркими сережками.
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева всех покорила яркими сережками.
Илья Прусикин из группы Little Big решил, что дресс-код black tie - это не про него.
Илья Прусикин из группы Little Big решил, что дресс-код black tie - это не про него.
Одним из самых строгих был наряд журналиста Марианны Максимовской.
Одним из самых строгих был наряд журналиста Марианны Максимовской.
Певец Филипп Киркоров представил самую оригинальную версию black tie. Рядом с ним продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA).
Яна Рудковская выбрала пышное бальное платье с рукавами-фонариками.
Очень элегантно смотрелись вместе супруги: телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
Главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук позволила себе не только полупрозрачный верх, но и синюю юбку в мелкий горошек.
Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на ужин в сопровождении супруги Марины.
Телеведущая Елена Летучая выбрала открытое платье без бретелек.
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева всех покорила яркими сережками.
Илья Прусикин из группы Little Big решил, что дресс-код black tie - это не про него.
Одним из самых строгих был наряд журналиста Марианны Максимовской.