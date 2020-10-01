https://ria.ru/20201001/gosduma-1578028195.html

В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию

В Госдуме прокомментировали предложение депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Никиты Потураева переименовать Россию в "Московию". РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T01:14

2020-10-01T01:14

2020-10-01T01:14

россия

руслан бальбек

игорь лебедев (игорь жириновский)

госдума рф

верховная рада украины

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> прокомментировали предложение депутата <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Слуга народа" Никиты Потураева переименовать Россию в "Московию".Вице-спикер нижней палаты <a href="http://ria.ru/person_Igor_Lebedev_Igor_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Лебедев</a> в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> посоветовал украинскому парламентарию заниматься проблемами своей страны."К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. <…> Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился", - сказал Лебедев.В свою очередь, депутат <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> назвал подобное предложение аморальным."Это внутреннее дело <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. А вот Украина - это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политики: не пойдет игра - выбросят за пределы поля", - указал парламентарий.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".

https://ria.ru/20200518/1571594638.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575070556.html

Виктор Балыков А Украину переименовать в Хохляндию 111

ЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравится ГосДуме больше заняться нечем, как комментировать раные высказывания не очень адекватных людей? Что и говорить - удобно устроились - в одной только Европе около 50 государств, в каждом из них парламент минимум 100 человек -- на всю жизнь "работы" хватит. "Заботиться о российском народе"? - не, не слышали такого, нам некогда. :-/ 74

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россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руслан бальбек, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, верховная рада украины, украина, в мире