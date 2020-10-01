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https://ria.ru/20201001/gosduma-1578028195.html
В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
В Госдуме прокомментировали предложение депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Никиты Потураева переименовать Россию в "Московию". РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T01:14
2020-10-01T01:14
россия
руслан бальбек
игорь лебедев (игорь жириновский)
госдума рф
верховная рада украины
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> прокомментировали предложение депутата <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Слуга народа" Никиты Потураева переименовать Россию в "Московию".Вице-спикер нижней палаты <a href="http://ria.ru/person_Igor_Lebedev_Igor_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Лебедев</a> в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> посоветовал украинскому парламентарию заниматься проблемами своей страны."К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. &lt;…&gt; Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился", - сказал Лебедев.В свою очередь, депутат <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> назвал подобное предложение аморальным."Это внутреннее дело <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. А вот Украина - это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политики: не пойдет игра - выбросят за пределы поля", - указал парламентарий.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".
https://ria.ru/20200518/1571594638.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575070556.html
А Украину переименовать в Хохляндию
111
ГосДуме больше заняться нечем, как комментировать раные высказывания не очень адекватных людей? Что и говорить - удобно устроились - в одной только Европе около 50 государств, в каждом из них парламент минимум 100 человек -- на всю жизнь "работы" хватит. "Заботиться о российском народе"? - не, не слышали такого, нам некогда. :-/
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россия
украина
РИА Новости
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Новости
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россия, руслан бальбек, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, верховная рада украины, украина, в мире

В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию

01:14 01.10.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В Госдуме прокомментировали предложение депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Никиты Потураева переименовать Россию в "Московию".
Вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев в эфире НСН посоветовал украинскому парламентарию заниматься проблемами своей страны.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
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"К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. <…> Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился", - сказал Лебедев.
В свою очередь, депутат Руслан Бальбек назвал подобное предложение аморальным.
"Это внутреннее дело Украины, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. А вот Украина - это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политики: не пойдет игра - выбросят за пределы поля", - указал парламентарий.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".
Киев - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
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РоссияРуслан БальбекИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)Госдума РФВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
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