https://ria.ru/20201001/golublev-1578076917.html

Умер начальник Канцелярии Путина Александр Голублев

Скончался руководитель Канцелярии президента Александр Голублев, занимавший эту должность с апреля 2014 года. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T20:58

2020-10-01T20:58

2020-10-01T22:08

александр голублев

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Скончался руководитель Канцелярии президента <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-golublev/" target="_blank">Александр Голублев</a>, занимавший эту должность с апреля 2014 года. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил соболезнования сыновьям Голублева в связи с его кончиной. "Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на <a href="http://kremlin.ru/events/president/letters/64140" target="_blank">сайте</a> Кремля.Глава государства отметил профессиональные и личные качества чиновника, такие как преданность делу и ответственность."Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег", — заключил президент.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр голублев, владимир путин, общество