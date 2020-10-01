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Умер начальник Канцелярии Путина Александр Голублев
Скончался руководитель Канцелярии президента Александр Голублев, занимавший эту должность с апреля 2014 года. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T20:58
2020-10-01T22:08
александр голублев
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Скончался руководитель Канцелярии президента <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-golublev/" target="_blank">Александр Голублев</a>, занимавший эту должность с апреля 2014 года. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил соболезнования сыновьям Голублева в связи с его кончиной. "Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на <a href="http://kremlin.ru/events/president/letters/64140" target="_blank">сайте</a> Кремля.Глава государства отметил профессиональные и личные качества чиновника, такие как преданность делу и ответственность."Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег", — заключил президент.
Наверное что-то не то узнал...
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И что? Есть более достойные люди которые умерли не получив помощь медиков во время ентого орви..
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РИА Новости
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александр голублев, владимир путин, общество

Умер начальник Канцелярии Путина Александр Голублев

20:58 01.10.2020 (обновлено: 22:08 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Скончался руководитель Канцелярии президента Александр Голублев, занимавший эту должность с апреля 2014 года.
Владимир Путин выразил соболезнования сыновьям Голублева в связи с его кончиной.
"Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил профессиональные и личные качества чиновника, такие как преданность делу и ответственность.
"Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег", — заключил президент.
 
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Александр ГолублевВладимир ПутинОбщество
 
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