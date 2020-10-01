Победившая на выборах уборщица планирует сменить гардероб
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсетиМарина Удгодская
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсети
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская рассказала журналистам, что всегда любила ходить в штанах, но в новой должности ей придется сменить гардероб.
В четверг Удгодская вступила в должность. Церемония проходила в администрации района. Ей и другим избранным главам поселений вручили удостоверения о победе на прошедших 13 сентября выборах.
Удгодская рассказала, что в течение двух недель после выборов уже проехалась по магазинам и обновила гардероб. "Но придется еще ехать, еще вещи покупать. Я в принципе больше в штанах любила ходить, только по праздникам в платьях", - отметила она.
Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48. По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
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