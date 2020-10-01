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"Ъ" сообщил о планах ФСИН ликвидировать тюремные "кол-центры"
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена предложить план по ликвидации мошеннических "банковских кол-центров", которые ведут свою деятельность из РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:37
2020-10-01T16:18
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
ростех
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Федеральная служба исполнения наказаний (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>) намерена предложить план по ликвидации мошеннических "банковских кол-центров", которые ведут свою деятельность из мест заключения. Об этом пишет "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank">Коммерсант</a>" со ссылкой на источники во ФСИН и правительстве.Топ-менеджер госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>", которая сотрудничает с ФСИН в сфере цифровизации, пояснил изданию, что рассматривается несколько решений. В частности, планируется применять комплекс средств, способных экранировать сигнал либо ставить выборочные помехи.По его информации, ФСИН планирует запросить из бюджета около трех миллиардов рублей на оснащение высокотехнологичным оборудованием, которое будет глушить сигнал сотовых операторов на местах.При этом служба пока отказывается от идеи использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех — глушилки связи, как, например, при проведении ЕГЭ, поскольку это несет риски для здоровья людей.При этом, как отмечается, реакция ФСИН может оказаться запоздалой — по данным компаний в сфере информационной безопасности, "кол-центры" переезжают на волю и даже за границу.От телефонного мошенничества страдают клиенты крупнейших банков, и число попыток таким способом незаконно завладеть чужими деньгами растет.Обычно пользователя просят передать злоумышленникам номер из пришедшей СМС, якобы чтобы отменить платеж или под другим подобным предлогом. Чтобы повысить эффективность звонков, преступники нередко используют утекшие в Сеть базы данных организаций, например интернет-магазинов.Закон об ограничении связи в местах заключенияВ среду <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла в первом чтении законопроект об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по запросу ФСИН.Предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и СИЗО. Операторы будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС.Осужденным и подследственным, содержащимся под стражей, нельзя иметь при себе средства связи. За попытку доставки средств мобильной связи в учреждения ФСИН предусмотрена административная ответственность.
https://ria.ru/20200907/moshennichestvo-1576889596.html
https://ria.ru/20190813/1557435078.html
А я бы срок добавлял по статье 159 за каждую доказанную попытку такого звонка.
121
Ну нормально. Преступникам здоровье глушилки попортят, а детям во время ЕГЭ - это нормально.
102
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, ростех, технологии, общество

"Ъ" сообщил о планах ФСИН ликвидировать тюремные "кол-центры"

12:37 01.10.2020 (обновлено: 16:18 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Иван РудневОхранный периметр Минской исправительной колонии
Охранный периметр Минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Иван Руднев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена предложить план по ликвидации мошеннических "банковских кол-центров", которые ведут свою деятельность из мест заключения. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники во ФСИН и правительстве.
Топ-менеджер госкорпорации "Ростех", которая сотрудничает с ФСИН в сфере цифровизации, пояснил изданию, что рассматривается несколько решений. В частности, планируется применять комплекс средств, способных экранировать сигнал либо ставить выборочные помехи.
"Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно", — рассказал собеседник.
По его информации, ФСИН планирует запросить из бюджета около трех миллиардов рублей на оснащение высокотехнологичным оборудованием, которое будет глушить сигнал сотовых операторов на местах.
При этом служба пока отказывается от идеи использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех — глушилки связи, как, например, при проведении ЕГЭ, поскольку это несет риски для здоровья людей.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Минкомсвязь разработает меры по борьбе с телефонным мошенничеством
При этом, как отмечается, реакция ФСИН может оказаться запоздалой — по данным компаний в сфере информационной безопасности, "кол-центры" переезжают на волю и даже за границу.
От телефонного мошенничества страдают клиенты крупнейших банков, и число попыток таким способом незаконно завладеть чужими деньгами растет.
Обычно пользователя просят передать злоумышленникам номер из пришедшей СМС, якобы чтобы отменить платеж или под другим подобным предлогом. Чтобы повысить эффективность звонков, преступники нередко используют утекшие в Сеть базы данных организаций, например интернет-магазинов.

Закон об ограничении связи в местах заключения

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по запросу ФСИН.
Предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и СИЗО. Операторы будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС.
Осужденным и подследственным, содержащимся под стражей, нельзя иметь при себе средства связи. За попытку доставки средств мобильной связи в учреждения ФСИН предусмотрена административная ответственность.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФРостехТехнологииОбщество
 
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