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https://ria.ru/20201001/fotovystavka-1578043899.html
ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" на вокзалах двух столиц
ПСБ открыл в четверг в рамках своей программы "ПСБ для МСП" фотовыставку "Бизнес в объективе", посвященную роли малого и среднего предпринимательства в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:40
2020-10-01T17:55
банк псб
ленинградский вокзал
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> открыл в четверг в рамках своей программы "ПСБ для МСП" фотовыставку "Бизнес в объективе", посвященную роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны: в зонах прибытия и отправления поездов на <a href="http://ria.ru/organization_Leningradskijj_vokzal/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградском вокзале</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> представлены фотографии 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — фото-истории 20 московских бизнесменов, сообщает пресс-служба банка.На фотопортретах — индивидуальные предприниматели, собственники компаний малого и среднего бизнеса, построившие свое дело с нуля. Работа героев выставки затрагивает практически все стороны повседневной жизни человека – производство продуктов питания, мебели, одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии и автосервисы.Все участники проекта являются клиентами ПСБ и вносят существенный вклад в развитие своей сферы деятельности, а также экономики Москвы и Санкт-Петербурга.Проект "Бизнес в объективе" запущен ПСБ несколько лет назад с целью популяризации роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. За время его существования было проведено более 200 фотовыставок в разных регионах России, от Владивостока до Калининграда, в которых приняло участие свыше 700 предпринимателей.Проект реализуется в сотрудничестве с объединением предпринимателей "Опора России", партнерами выступают Общественная палата Российской Федерации, <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонд развития промышленности</a>, бизнес-школа "Сколково" и национальная премия "Бизнес-Успех".
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банк псб, ленинградский вокзал, новости компаний - экономика

ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" на вокзалах двух столиц

12:40 01.10.2020 (обновлено: 17:55 01.10.2020)
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ПСБ открыл в четверг в рамках своей программы "ПСБ для МСП" фотовыставку "Бизнес в объективе", посвященную роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны: в зонах прибытия и отправления поездов на Ленинградском вокзале в Москве представлены фотографии 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале в Санкт-Петербурге — фото-истории 20 московских бизнесменов, сообщает пресс-служба банка.
На фотопортретах — индивидуальные предприниматели, собственники компаний малого и среднего бизнеса, построившие свое дело с нуля. Работа героев выставки затрагивает практически все стороны повседневной жизни человека – производство продуктов питания, мебели, одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии и автосервисы.
Все участники проекта являются клиентами ПСБ и вносят существенный вклад в развитие своей сферы деятельности, а также экономики Москвы и Санкт-Петербурга.
"ПСБ много лет успешно работает с малым и средним бизнесом, и мы хотим, чтобы этот сегмент экономики активно развивался не только теми, кто уже занимается собственным делом, но и привлекал тех, кто только задумывается попробовать свои силы в предпринимательстве. Мы уверены, что фотовыставка на железнодорожных вокзалах двух деловых центров страны, будет способствовать дополнительной мотивации предпринимателей. Мы рассказываем о реальных, успешных историях людей, которые преодолели все вызовы и нашли свою нишу, а где-то — даже совместили свое увлечение с работой, сделав его делом всей своей жизни", — привели в банке слова директора дирекции по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.
Проект "Бизнес в объективе" запущен ПСБ несколько лет назад с целью популяризации роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. За время его существования было проведено более 200 фотовыставок в разных регионах России, от Владивостока до Калининграда, в которых приняло участие свыше 700 предпринимателей.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Проект реализуется в сотрудничестве с объединением предпринимателей "Опора России", партнерами выступают Общественная палата Российской Федерации, Фонд развития промышленности, бизнес-школа "Сколково" и национальная премия "Бизнес-Успех".
 
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Банк ПСБЛенинградский вокзалНовости компаний - Экономика
 
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