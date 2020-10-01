https://ria.ru/20201001/fotovystavka-1578043899.html

ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" на вокзалах двух столиц

ПСБ открыл в четверг в рамках своей программы "ПСБ для МСП" фотовыставку "Бизнес в объективе", посвященную роли малого и среднего предпринимательства в... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:40

2020-10-01T12:40

2020-10-01T17:55

банк псб

ленинградский вокзал

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> открыл в четверг в рамках своей программы "ПСБ для МСП" фотовыставку "Бизнес в объективе", посвященную роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны: в зонах прибытия и отправления поездов на <a href="http://ria.ru/organization_Leningradskijj_vokzal/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградском вокзале</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> представлены фотографии 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — фото-истории 20 московских бизнесменов, сообщает пресс-служба банка.На фотопортретах — индивидуальные предприниматели, собственники компаний малого и среднего бизнеса, построившие свое дело с нуля. Работа героев выставки затрагивает практически все стороны повседневной жизни человека – производство продуктов питания, мебели, одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии и автосервисы.Все участники проекта являются клиентами ПСБ и вносят существенный вклад в развитие своей сферы деятельности, а также экономики Москвы и Санкт-Петербурга.Проект "Бизнес в объективе" запущен ПСБ несколько лет назад с целью популяризации роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. За время его существования было проведено более 200 фотовыставок в разных регионах России, от Владивостока до Калининграда, в которых приняло участие свыше 700 предпринимателей.Проект реализуется в сотрудничестве с объединением предпринимателей "Опора России", партнерами выступают Общественная палата Российской Федерации, <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонд развития промышленности</a>, бизнес-школа "Сколково" и национальная премия "Бизнес-Успех".

https://ria.ru/20200923/soglashenie-1577662324.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, ленинградский вокзал, новости компаний - экономика