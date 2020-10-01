https://ria.ru/20201001/evropa-1578055616.html

Лавров рассказал о кризисе доверия в Европе

Москва сожалеет, что из-за близорукой "натоцентричной" политики Европа переживает сегодня кризис доверия, а потенциал отношений России и Германии не реализован, РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:33

2020-10-01T15:33

2020-10-01T15:33

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

европа

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Москва сожалеет, что из-за близорукой "натоцентричной" политики <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> переживает сегодня кризис доверия, а потенциал отношений России и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не реализован, заявил в четверг глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."К сожалению, в результате близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ сегодня Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный многоплановый потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным", - говорится в обращении министра к участникам форума по случаю 30-летия Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии ("Договора 2+4").

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/nato-1578044334.html

россия

германия

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, европа, в мире