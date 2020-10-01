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На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Подмосковья
Спасатели нашли и эвакуировали двух альпинистов из подмосковных Мытищ, которые заблудились на Эльбрусе на высоте 4,8 тысячи метров, сообщает ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:56
2020-10-01T09:56
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мытищи
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 1 окт – РИА Новости.</strong> Спасатели нашли и эвакуировали двух альпинистов из подмосковных Мытищ, которые заблудились на <a href="http://ria.ru/location_Mount_Elbrus/" target="_blank" data-auto="true">Эльбрусе</a> на высоте 4,8 тысячи метров, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что вечером в среду на высоте 4,8 тысячи метров на горе Эльбрус незарегистрированная группа из двух альпинистов из Мытищ заблудилась и попросила о помощи. На поисково-спасательные работы выдвинулись четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус (4800 метров) полностью завершены. Спасатели спустили альпинистов на поляну Азау, от медицинской помощи они отказались", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200929/kavkaz-1577927935.html
эльбрус
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эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мытищи, происшествия

На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Подмосковья

09:56 01.10.2020
 
© РИА Новости / Ольга СмольскаяОкрестности горы Эльбрус
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Ольга Смольская
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НАЛЬЧИК, 1 окт – РИА Новости. Спасатели нашли и эвакуировали двух альпинистов из подмосковных Мытищ, которые заблудились на Эльбрусе на высоте 4,8 тысячи метров, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что вечером в среду на высоте 4,8 тысячи метров на горе Эльбрус незарегистрированная группа из двух альпинистов из Мытищ заблудилась и попросила о помощи. На поисково-спасательные работы выдвинулись четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус (4800 метров) полностью завершены. Спасатели спустили альпинистов на поляну Азау, от медицинской помощи они отказались", - говорится в сообщении.
 
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ЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МытищиПроисшествия
 
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