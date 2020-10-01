https://ria.ru/20201001/egipet-1578039147.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят перелеты на курорты Египта

Туроператоры рассказали, сколько стоят перелеты на курорты Египта через Каир и Стамбул, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:23

2020-10-01T12:23

2020-10-01T12:23

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Туроператоры рассказали, сколько стоят перелеты на курорты Египта через Каир и Стамбул, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52881.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.В первые числа октября турецкая авиакомпания возобновляет перелеты из Стамбула в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. На египетские курорты заявлено по три рейса в неделю.По данным билетных агрегаторов, в период с 4 по 11 ноября путешествие из Москвы в Хургаду с пересадкой в Турции стоит от 29 тысяч рублей, на новогодние каникулы, с 30 декабря по 9 января, — 44,5 тысячи рублей.Цена за билет по маршруту Москва-Стамбул-Шарм-эш-Шейх и обратно по тому же маршруту на ноябрьские и новогодние праздники — от 32 тысяч рублей.Перелет российским авиаперевозчиком до Каира, а далее египетским — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на ноябрьские праздники обойдется дороже — почти 40 тысяч рублей. За поездку в новогодние каникулы придется отдать уже не менее 55 тысячи рублей. Таким образом, перелет со стыковкой в Стамбуле оказывается на 20-40 процентов дешевле, чем с пересадкой в столице Египта.По мнению экспертов авиаотрасли, в предстоящем зимнем сезоне Стамбул останется основным пунктом по транзиту из РФ на курорты Египта. В прошлом году через этот авиахаб летали порядка 60 процентов всех российских путешественников в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Через Каир — 10 процентов. Остальные 30 процентов — через Белоруссию и другие страны.

https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, турция, белоруссия, стамбул