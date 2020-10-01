https://ria.ru/20201001/efron-1577984753.html

Зак Эфрон снимется в экранизации романа Стивена Кинга, пишут СМИ

СМИ узнали, американский актер Зак Эфрон исполнит главную роль в новой адаптации научно-фантастического романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом", сообщает РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T05:14

2020-10-01T05:14

2020-10-01T05:14

зак эфрон

кино и сериалы

новости культуры

стивен кинг

дрю бэрримор

культура

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> СМИ узнали, американский актер Зак Эфрон исполнит главную роль в новой адаптации научно-фантастического романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом", <a href="https://collider.com/zac-efron-firestarter-remake-blumhouse/" target="_blank">сообщает</a> Collider. По информации издания, фильм снимет начинающий режиссер Кит Томас по сценарию Скотта Тимса, известного по работе над слэшером "Хэллоуин убивает" (премьера запланирована на октября 2021 года). В романе Стивена Кинга, опубликованного в 1980-м году, действие разворачивается вокруг девочки с пирокинетическими способностями. Однако секретное правительственное агентство, узнав о таком могущественном даре, похищает ее, чтобы использовать героиню как оружие. Ожидается, что Зак Эфрон сыграет ее отца.Предстоящая лента станет ремейком одноименного фильма 1984-го года, в котором главную роль в возрасте восьми лет исполнила Дрю Бэрримор, а ее отца — Дэвид Кит. Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не известны.

https://ria.ru/20200812/1575631323.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зак эфрон, кино и сериалы, новости культуры, стивен кинг, дрю бэрримор