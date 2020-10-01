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https://ria.ru/20201001/efron-1577984753.html
Зак Эфрон снимется в экранизации романа Стивена Кинга, пишут СМИ
СМИ узнали, американский актер Зак Эфрон исполнит главную роль в новой адаптации научно-фантастического романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом", сообщает РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T05:14
2020-10-01T05:14
зак эфрон
кино и сериалы
новости культуры
стивен кинг
дрю бэрримор
культура
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> СМИ узнали, американский актер Зак Эфрон исполнит главную роль в новой адаптации научно-фантастического романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом", <a href="https://collider.com/zac-efron-firestarter-remake-blumhouse/" target="_blank">сообщает</a> Collider. По информации издания, фильм снимет начинающий режиссер Кит Томас по сценарию Скотта Тимса, известного по работе над слэшером "Хэллоуин убивает" (премьера запланирована на октября 2021 года). В романе Стивена Кинга, опубликованного в 1980-м году, действие разворачивается вокруг девочки с пирокинетическими способностями. Однако секретное правительственное агентство, узнав о таком могущественном даре, похищает ее, чтобы использовать героиню как оружие. Ожидается, что Зак Эфрон сыграет ее отца.Предстоящая лента станет ремейком одноименного фильма 1984-го года, в котором главную роль в возрасте восьми лет исполнила Дрю Бэрримор, а ее отца — Дэвид Кит. Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не известны.
https://ria.ru/20200812/1575631323.html
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зак эфрон, кино и сериалы, новости культуры, стивен кинг, дрю бэрримор

Зак Эфрон снимется в экранизации романа Стивена Кинга, пишут СМИ

05:14 01.10.2020
 
© Andy KropaЗак Эфрон
Зак Эфрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Andy Kropa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. СМИ узнали, американский актер Зак Эфрон исполнит главную роль в новой адаптации научно-фантастического романа Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом", сообщает Collider.
По информации издания, фильм снимет начинающий режиссер Кит Томас по сценарию Скотта Тимса, известного по работе над слэшером "Хэллоуин убивает" (премьера запланирована на октября 2021 года).
В романе Стивена Кинга, опубликованного в 1980-м году, действие разворачивается вокруг девочки с пирокинетическими способностями. Однако секретное правительственное агентство, узнав о таком могущественном даре, похищает ее, чтобы использовать героиню как оружие.
Ожидается, что Зак Эфрон сыграет ее отца.
Предстоящая лента станет ремейком одноименного фильма 1984-го года, в котором главную роль в возрасте восьми лет исполнила Дрю Бэрримор, а ее отца — Дэвид Кит.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не известны.
Кадр из фильма Родные земли (At Any Price), режиссер Рамин Бахрани - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 04:57Культура
СМИ: Зак Эфрон снимется в ремейке комедии "Трое мужчин и младенец"
 
КультураЗак ЭфронКино и сериалыНовости культурыСтивен КингДрю Бэрримор
 
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