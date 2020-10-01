https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html

Михаил Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

РЕН ТВ опубликовал фотографию письма Михаила Ефремова, в котором актер вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:01

2020-10-01T16:01

2020-10-01T16:23

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> опубликовал фотографию письма <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, в котором актер вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне.По словам Ефремова, его позиция в суде была связана с давлением бывшего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>."Пашаев Э. М. убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП", — уточнил актер.Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Пашаева, который пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а кто-то другой.

https://ria.ru/20200925/uslovie-1577757171.html

https://ria.ru/20200919/efremov-1577494389.html

Алекс Коликов Эх, Михаил... Время уже упущено. 118

sizif8 План А не сработал, в ход пущен план Б. 101

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, происшествия