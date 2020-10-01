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https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html
Михаил Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО
РЕН ТВ опубликовал фотографию письма Михаила Ефремова, в котором актер вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:01
2020-10-01T16:23
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> опубликовал фотографию письма <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, в котором актер вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне.По словам Ефремова, его позиция в суде была связана с давлением бывшего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>."Пашаев Э. М. убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП", — уточнил актер.Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Пашаева, который пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а кто-то другой.
https://ria.ru/20200925/uslovie-1577757171.html
https://ria.ru/20200919/efremov-1577494389.html
Эх, Михаил... Время уже упущено.
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План А не сработал, в ход пущен план Б.
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, происшествия

Михаил Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

16:01 01.10.2020 (обновлено: 16:23 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал фотографию письма Михаила Ефремова, в котором актер вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне.
© РЕН ТВНовое письмо от актера Михаила Ефремова. 1 октября 2020
Новое письмо от актера Михаила Ефремова. 1 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РЕН ТВ
Новое письмо от актера Михаила Ефремова. 1 октября 2020

"Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор", — написал артист.

По словам Ефремова, его позиция в суде была связана с давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
"Пашаев Э. М. убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП", — уточнил актер.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Пашаева, который пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а кто-то другой.
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 21:42
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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