https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html
Михаил Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО
РЕН ТВ опубликовал фотографию письма Михаила Ефремова, в котором актер вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:01
2020-10-01T16:01
2020-10-01T16:23
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> опубликовал фотографию письма <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, в котором актер вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне.По словам Ефремова, его позиция в суде была связана с давлением бывшего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>."Пашаев Э. М. убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП", — уточнил актер.Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Пашаева, который пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а кто-то другой.
https://ria.ru/20200925/uslovie-1577757171.html
https://ria.ru/20200919/efremov-1577494389.html
Алекс Коликов
Эх, Михаил... Время уже упущено.
118
sizif8
План А не сработал, в ход пущен план Б.
101
67
москва
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, происшествия