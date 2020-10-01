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https://ria.ru/20201001/efremov-1578051846.html
Ефремов частично возместил ущерб старшему сыну погибшего в ДТП Захарова
Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров получил частичную компенсацию от актера, сумма не раскрывается, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:44
2020-10-01T16:59
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Старший сын погибшего в ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> Виталий Захаров получил частичную компенсацию от актера, сумма не раскрывается, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Аверцев."Ефремов частично компенсировал, но это не 800 тысяч [рублей, которые постановил уплатить суд]. Сейчас не готов сказать сумму", - заявил собеседник агентства.Между тем пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая сообщила РИА Новости, что в поступившей в суд апелляционной жалобе Ефремова речь идет об уплате всей суммы в 800 тысяч рублей.По делу проходит четверо потерпевших. Вдова, брат и младший сын погибшего <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> заявляли три иска на символический 1 рубль, которые им и были выплачены.Виталий Захаров же требовал 7,5 миллионов рублей, однако Пресненский суд взыскал с Ефремова лишь 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел Виталию еще на стадии следствия.
https://ria.ru/20201001/efremov-1578049233.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов частично возместил ущерб старшему сыну погибшего в ДТП Захарова

14:44 01.10.2020 (обновлено: 16:59 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров получил частичную компенсацию от актера, сумма не раскрывается, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Аверцев.
"Ефремов частично компенсировал, но это не 800 тысяч [рублей, которые постановил уплатить суд]. Сейчас не готов сказать сумму", - заявил собеседник агентства.
Между тем пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая сообщила РИА Новости, что в поступившей в суд апелляционной жалобе Ефремова речь идет об уплате всей суммы в 800 тысяч рублей.
По делу проходит четверо потерпевших. Вдова, брат и младший сын погибшего Сергея Захарова заявляли три иска на символический 1 рубль, которые им и были выплачены.
Виталий Захаров же требовал 7,5 миллионов рублей, однако Пресненский суд взыскал с Ефремова лишь 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел Виталию еще на стадии следствия.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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