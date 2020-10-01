https://ria.ru/20201001/efremov-1578051846.html

Ефремов частично возместил ущерб старшему сыну погибшего в ДТП Захарова

Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров получил частичную компенсацию от актера, сумма не раскрывается, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:44

2020-10-01T14:44

2020-10-01T16:59

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Старший сын погибшего в ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> Виталий Захаров получил частичную компенсацию от актера, сумма не раскрывается, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Аверцев."Ефремов частично компенсировал, но это не 800 тысяч [рублей, которые постановил уплатить суд]. Сейчас не готов сказать сумму", - заявил собеседник агентства.Между тем пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая сообщила РИА Новости, что в поступившей в суд апелляционной жалобе Ефремова речь идет об уплате всей суммы в 800 тысяч рублей.По делу проходит четверо потерпевших. Вдова, брат и младший сын погибшего <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> заявляли три иска на символический 1 рубль, которые им и были выплачены.Виталий Захаров же требовал 7,5 миллионов рублей, однако Пресненский суд взыскал с Ефремова лишь 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел Виталию еще на стадии следствия.

https://ria.ru/20201001/efremov-1578049233.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия