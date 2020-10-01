https://ria.ru/20201001/efremov-1578049233.html

Ефремов попросил суд не рассматривать жалобу Пашаева на приговор

Актер Михаил Ефремов попросил Мосгорсуд не рассматривать жалобы на приговор от его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщила РИА... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:04

2020-10-01T14:04

2020-10-01T14:10

елизавета шаргородская

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577002694_0:0:3553:2000_1400x0_80_0_0_7fed4d530c017356a5b7698c19a88e51.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> попросил Мосгорсуд не рассматривать жалобы на приговор от его бывших адвокатов <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и <a href="http://ria.ru/person_elizaveta-shargorodskaya/" target="_blank" data-auto="true">Елизаветы Шаргородской</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая."В адрес суда поступило заявление осуждённого Ефремова Михаила Олеговича об отказе от услуг защитников Пашаева Эльмана и Шаргородской Елизаветы. (Ефремов) не желает, чтобы рассматривали поданные ими апелляционные жалобы", - сказала Кокая.Ранее Ефремов направил собственную жалобу на приговор по делу о ДТП, в ней он признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны Пашаева.Со стороны Ефремова апелляции также подали новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.Все жалобы будут рассмотрены в рамках одного процесса.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

https://ria.ru/20201001/pashaev-1578043182.html

https://ria.ru/20200928/efremov-1577885355.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета шаргородская, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия