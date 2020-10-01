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https://ria.ru/20201001/efremov-1578049233.html
Ефремов попросил суд не рассматривать жалобу Пашаева на приговор
Актер Михаил Ефремов попросил Мосгорсуд не рассматривать жалобы на приговор от его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщила РИА... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:04
2020-10-01T14:10
елизавета шаргородская
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> попросил Мосгорсуд не рассматривать жалобы на приговор от его бывших адвокатов <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и <a href="http://ria.ru/person_elizaveta-shargorodskaya/" target="_blank" data-auto="true">Елизаветы Шаргородской</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая."В адрес суда поступило заявление осуждённого Ефремова Михаила Олеговича об отказе от услуг защитников Пашаева Эльмана и Шаргородской Елизаветы. (Ефремов) не желает, чтобы рассматривали поданные ими апелляционные жалобы", - сказала Кокая.Ранее Ефремов направил собственную жалобу на приговор по делу о ДТП, в ней он признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны Пашаева.Со стороны Ефремова апелляции также подали новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.Все жалобы будут рассмотрены в рамках одного процесса.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
https://ria.ru/20201001/pashaev-1578043182.html
https://ria.ru/20200928/efremov-1577885355.html
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елизавета шаргородская, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов попросил суд не рассматривать жалобу Пашаева на приговор

14:04 01.10.2020 (обновлено: 14:10 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов попросил Мосгорсуд не рассматривать жалобы на приговор от его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
"В адрес суда поступило заявление осуждённого Ефремова Михаила Олеговича об отказе от услуг защитников Пашаева Эльмана и Шаргородской Елизаветы. (Ефремов) не желает, чтобы рассматривали поданные ими апелляционные жалобы", - сказала Кокая.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 12:30
На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы
Ранее Ефремов направил собственную жалобу на приговор по делу о ДТП, в ней он признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны Пашаева.
Со стороны Ефремова апелляции также подали новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.
Все жалобы будут рассмотрены в рамках одного процесса.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Елизавета ШаргородскаяЭльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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