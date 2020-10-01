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В ДТП с автобусом под Тверью погиб человек
Один человек погиб, еще шесть пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 01.10.2020
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тверь
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, еще шесть пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В Конаковском районе произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и легковой автомашины Маzda. Пострадали семь человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.Как добавляет пресс-служба СУСК по региону, с целью установления всех обстоятельств ДТП "организовано проведение доследственной проверки".
тверь
РИА Новости
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тверь, происшествия

В ДТП с автобусом под Тверью погиб человек

10:23 01.10.2020 (обновлено: 10:53 01.10.2020)
 
© Конаково News/ВКонтактеДТП в Конаковском районе Тверской области с участием автобуса ПАЗ и легковой автомашины Маzda. Стоп-кадр видео
ДТП в Конаковском районе Тверской области с участием автобуса ПАЗ и легковой автомашины Маzda. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Конаково News/ВКонтакте
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще шесть пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В Конаковском районе произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и легковой автомашины Маzda. Пострадали семь человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
Как добавляет пресс-служба СУСК по региону, с целью установления всех обстоятельств ДТП "организовано проведение доследственной проверки".
Действия водителя при ДТП - РИА Новости, 1920, 16.06.2017
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