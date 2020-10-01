https://ria.ru/20201001/dtp-1578035016.html

В ДТП с автобусом под Тверью погиб человек

Один человек погиб, еще шесть пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:23

2020-10-01T10:23

2020-10-01T10:53

тверь

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, еще шесть пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В Конаковском районе произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и легковой автомашины Маzda. Пострадали семь человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.Как добавляет пресс-служба СУСК по региону, с целью установления всех обстоятельств ДТП "организовано проведение доследственной проверки".

тверь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, происшествия