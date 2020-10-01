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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201001/dollar-1578034816.html
Курс доллара упал до 77 рублей
Курс рубля заметно укрепляется к доллару и евро, на старте торгов американская валюта упала до 77 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:18
2020-10-01T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Курс рубля заметно укрепляется к доллару и евро, на старте торгов американская валюта упала до 77 рублей, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался на 43 копейки – до 77,2 рубля, курс евро - на 38 копеек, до 90,68 рубля.На открытии торгов доллар и евро опускались до 77 рублей и 90,53 рубля соответственно.Декабрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> слабо растет - на 0,09%, до 42,34 доллара за баррель.
https://ria.ru/20200924/valyuta-1577632575.html
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московская биржа, brent, экономика

Курс доллара упал до 77 рублей

10:18 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Курс рубля заметно укрепляется к доллару и евро, на старте торгов американская валюта упала до 77 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался на 43 копейки – до 77,2 рубля, курс евро - на 38 копеек, до 90,68 рубля.
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 02:31
Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
На открытии торгов доллар и евро опускались до 77 рублей и 90,53 рубля соответственно.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent слабо растет - на 0,09%, до 42,34 доллара за баррель.
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
 
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