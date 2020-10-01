https://ria.ru/20201001/dollar-1578034816.html

Курс доллара упал до 77 рублей

Курс рубля заметно укрепляется к доллару и евро, на старте торгов американская валюта упала до 77 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:18

2020-10-01T10:18

2020-10-01T10:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Курс рубля заметно укрепляется к доллару и евро, на старте торгов американская валюта упала до 77 рублей, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался на 43 копейки – до 77,2 рубля, курс евро - на 38 копеек, до 90,68 рубля.На открытии торгов доллар и евро опускались до 77 рублей и 90,53 рубля соответственно.Декабрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> слабо растет - на 0,09%, до 42,34 доллара за баррель.

https://ria.ru/20200924/valyuta-1577632575.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, brent, экономика