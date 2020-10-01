https://ria.ru/20201001/dobrodel-1578055801.html

На подмосковный портал "Добродел" за пять лет поступило 3,7 млн обращений

За пять лет работы подмосковного портала "Добродел", запущенного 1 октября 2015 года по поручению губернатора области Андрея Воробьева для оперативного решения... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:56

2020-10-01T15:56

2020-10-01T16:01

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости</strong>. За пять лет работы подмосковного портала "Добродел", запущенного 1 октября 2015 года по поручению губернатора области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрея Воробьева</a> для оперативного решения проблем жителей, на портал поступило 3,7 миллиона обращений, на нем зарегистрировано 1,7 миллиона пользователей, а в мобильном приложении - 580 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства. "Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.Также на "Доброделе" регулярно проводятся электронные голосования, которые позволяют жителям самим решать, какие объекты будут входить в областные программы – по строительству или ремонту дорог, благоустройству дворов, замене освещения, капремонту медучреждений. За 5 лет проведено 47 голосований и 217 опросов, в которых приняли участие более 1,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20200930/aktsiya-1578022867.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)