На подмосковный портал "Добродел" за пять лет поступило 3,7 млн обращений
15:56 01.10.2020 (обновлено: 16:01 01.10.2020)
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПортал "Добродел"
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. За пять лет работы подмосковного портала "Добродел", запущенного 1 октября 2015 года по поручению губернатора области Андрея Воробьева для оперативного решения проблем жителей, на портал поступило 3,7 миллиона обращений, на нем зарегистрировано 1,7 миллиона пользователей, а в мобильном приложении - 580 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства.
"Добродел" стал одной из лучших практик получения обратной связи от жителей, выстроенной по принципу "здесь и сейчас". Это значит, что, благодаря цифровым технологиям, пользователи в любой момент времени могут сообщить властям о том, что их волнует, просто нажав несколько кнопок на своем смартфоне или компьютере. О том, что наш сервис действительно помогает людям, говорят цифры – жители региона подтвердили решение уже 1,7 миллиона проблем. Каждую неделю к этому показателю прибавляется по 6 тысяч принятых пользователями решений. Еще 1,1 миллиона проблем решены и ждут подтверждения жителями", – привели в пресс-службе слова министра госуправления, информационных технологий и связи региона Максима Рымаря.
"Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.
Также на "Доброделе" регулярно проводятся электронные голосования, которые позволяют жителям самим решать, какие объекты будут входить в областные программы – по строительству или ремонту дорог, благоустройству дворов, замене освещения, капремонту медучреждений. За 5 лет проведено 47 голосований и 217 опросов, в которых приняли участие более 1,4 миллиона человек.