https://ria.ru/20201001/deputat-1578045284.html

Депутат Госдумы запустил серию мультфильмов со своим участием

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич запустил серию мультфильмов со своим участием, в которых он будет рассказывать зрителям РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:07

2020-10-01T13:07

2020-10-01T13:07

борис менделевич

здоровье

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/40/1560064003_0:3:2666:1503_1400x0_80_0_0_5b4a2fcc07b80dde71306fb3718e8190.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по охране здоровья, врач-психиатр <a href="https://ria.ru/person_boris-mendelevich" target="_blank">Борис Менделевич</a> запустил серию мультфильмов со своим участием, в которых он будет рассказывать зрителям о распространенных заболеваниях и отвечать на популярные вопросы.Серия мультфильмов будет выходить под названием "Почему с доктором Менделевичем" раз в две недели. Так, в первом мультфильме депутат рассказал об атеросклерозе, а второй выпуск посвящен депрессии, которой страдает один из героев мультфильма - отец семейства. Мультфильм хронометражем чуть больше трех минут в доступной форме рассказывает о самой болезни и ее причинах, нарисованный доктор Менделевич объясняет самые распространенные мифы о депрессии.Он добавил, что многие россияне путают депрессию, достаточно распространенное психическое расстройство, со временной апатией, что некорректно. "И чтобы расставить основные акценты я решил создать короткие мультфильмы, которые в простой и доступной форме раскрывают популярные вопросы", - сказал он.

https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html

8

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис менделевич, здоровье, госдума рф, общество