https://ria.ru/20201001/deputat-1578045284.html
Депутат Госдумы запустил серию мультфильмов со своим участием
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич запустил серию мультфильмов со своим участием, в которых он будет рассказывать зрителям РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:07
2020-10-01T13:07
2020-10-01T13:07
борис менделевич
здоровье
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по охране здоровья, врач-психиатр <a href="https://ria.ru/person_boris-mendelevich" target="_blank">Борис Менделевич</a> запустил серию мультфильмов со своим участием, в которых он будет рассказывать зрителям о распространенных заболеваниях и отвечать на популярные вопросы.Серия мультфильмов будет выходить под названием "Почему с доктором Менделевичем" раз в две недели. Так, в первом мультфильме депутат рассказал об атеросклерозе, а второй выпуск посвящен депрессии, которой страдает один из героев мультфильма - отец семейства. Мультфильм хронометражем чуть больше трех минут в доступной форме рассказывает о самой болезни и ее причинах, нарисованный доктор Менделевич объясняет самые распространенные мифы о депрессии.Он добавил, что многие россияне путают депрессию, достаточно распространенное психическое расстройство, со временной апатией, что некорректно. "И чтобы расставить основные акценты я решил создать короткие мультфильмы, которые в простой и доступной форме раскрывают популярные вопросы", - сказал он.
https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис менделевич, здоровье, госдума рф, общество
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Член комитета Госдумы
по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич
запустил серию мультфильмов со своим участием, в которых он будет рассказывать зрителям о распространенных заболеваниях и отвечать на популярные вопросы.
Серия мультфильмов будет выходить под названием "Почему с доктором Менделевичем" раз в две недели. Так, в первом мультфильме депутат рассказал об атеросклерозе, а второй выпуск посвящен депрессии, которой страдает один из героев мультфильма - отец семейства. Мультфильм хронометражем чуть больше трех минут в доступной форме рассказывает о самой болезни и ее причинах, нарисованный доктор Менделевич объясняет самые распространенные мифы о депрессии.
"Я чуть меньше двух лет назад пришел в соцсети, и основной моей целью было именно просвещение своих подписчиков в медицинских вопросах. В ситуации, когда одни источники яро защищают свое мнение, а вторые – свое и временами противоположное первому, человеку без медицинского образования приходится достаточно непросто. К тому же нередко люди, которые раздают советы, не имеют медицинского образования", - пояснил Менделевич РИА Новости.
Он добавил, что многие россияне путают депрессию, достаточно распространенное психическое расстройство, со временной апатией, что некорректно. "И чтобы расставить основные акценты я решил создать короткие мультфильмы, которые в простой и доступной форме раскрывают популярные вопросы", - сказал он.