Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/deputat-1578045284.html
Депутат Госдумы запустил серию мультфильмов со своим участием
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич запустил серию мультфильмов со своим участием, в которых он будет рассказывать зрителям РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:07
2020-10-01T13:07
борис менделевич
здоровье
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/40/1560064003_0:3:2666:1503_1400x0_80_0_0_5b4a2fcc07b80dde71306fb3718e8190.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по охране здоровья, врач-психиатр <a href="https://ria.ru/person_boris-mendelevich" target="_blank">Борис Менделевич</a> запустил серию мультфильмов со своим участием, в которых он будет рассказывать зрителям о распространенных заболеваниях и отвечать на популярные вопросы.Серия мультфильмов будет выходить под названием "Почему с доктором Менделевичем" раз в две недели. Так, в первом мультфильме депутат рассказал об атеросклерозе, а второй выпуск посвящен депрессии, которой страдает один из героев мультфильма - отец семейства. Мультфильм хронометражем чуть больше трех минут в доступной форме рассказывает о самой болезни и ее причинах, нарисованный доктор Менделевич объясняет самые распространенные мифы о депрессии.Он добавил, что многие россияне путают депрессию, достаточно распространенное психическое расстройство, со временной апатией, что некорректно. "И чтобы расставить основные акценты я решил создать короткие мультфильмы, которые в простой и доступной форме раскрывают популярные вопросы", - сказал он.
https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/40/1560064003_0:0:2538:1903_1400x0_80_0_0_92f3b9d0c9c185b861463a9abff3566a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис менделевич, здоровье, госдума рф, общество

Депутат Госдумы запустил серию мультфильмов со своим участием

13:07 01.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич запустил серию мультфильмов со своим участием, в которых он будет рассказывать зрителям о распространенных заболеваниях и отвечать на популярные вопросы.
Серия мультфильмов будет выходить под названием "Почему с доктором Менделевичем" раз в две недели. Так, в первом мультфильме депутат рассказал об атеросклерозе, а второй выпуск посвящен депрессии, которой страдает один из героев мультфильма - отец семейства. Мультфильм хронометражем чуть больше трех минут в доступной форме рассказывает о самой болезни и ее причинах, нарисованный доктор Менделевич объясняет самые распространенные мифы о депрессии.

"Я чуть меньше двух лет назад пришел в соцсети, и основной моей целью было именно просвещение своих подписчиков в медицинских вопросах. В ситуации, когда одни источники яро защищают свое мнение, а вторые – свое и временами противоположное первому, человеку без медицинского образования приходится достаточно непросто. К тому же нередко люди, которые раздают советы, не имеют медицинского образования", - пояснил Менделевич РИА Новости.

Он добавил, что многие россияне путают депрессию, достаточно распространенное психическое расстройство, со временной апатией, что некорректно. "И чтобы расставить основные акценты я решил создать короткие мультфильмы, которые в простой и доступной форме раскрывают популярные вопросы", - сказал он.
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 21:04Культура
"Роскосмос" и Первый канал снимут первый художественный фильм в космосе
 
Обсудить8
Борис МенделевичЗдоровьеГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08СМИ: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул порт Мукран
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния